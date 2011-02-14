-WSJ: MISIR İÇİN EN İYİ ÖRNEK TÜRKİYE NEW YORK (A.A) - 14.02.2011 - ABD'nin önemli gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), Mısır'ın geleceği açısından en iyi örneğin Türkiye olduğunu yazdı. Gazetenin internet sitesinde çıkan Washington mahreçli yorum-haberde, ''Mısır'da yeni bir yönetimin, İran'a mı, Pakistan'a mı, Endonezya'ya mı, yoksa Türkiye'ye mi benzeyeceği ya da çok daha farklı mı olacağı?'' sorusu analiz edildi. Mısır'daki yeni yönetimin İran'dakine benzemesi olasılığının ''akla en az yatkın olabileceği'' yorumu yapılan haberde, Pakistan ve Endonezya örneklerinin de dikkate alınması gerektiği belirtildi. Haberde Mısır için en iyi örneğin, bölgede en canlı demokrasiye ve modern serbest piyasa ekonomisine sahip olan Türkiye olduğu vurgulandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetinin demokrasiye saygı gösterdiği, yatırıma uygun politikalar izlediği belirtilen haberde, AK Parti'nin 2002 yılında iktidara gelmesinin ardından enflasyonun tek haneli rakamlara düştüğü, ekonomik büyümenin ikili haneli rakamlara ulaştığı, ülkedeki daha önceki ekonomik durumunun tersine döndüğü kaydedildi. ''80 yılı aşkın laik devlet yapısına sahip ve ordunun yıllarca etkili olduğu Türkiye'nin giderek daha açık bir toplum olmasıyla generallerin siyasi olarak nötr hale geldiği'' yorumu yapılan haberde, Türkiye örneğinin ''kendine özgü'' olduğu, ülkenin güçlü şekilde büyümesinin ve özellikle Avrupa'ya açık ticaret yollarının Türkiye'yi küresel ekonomiye sıkıca bağladığı ifade edildi. Aslen akademisyen olan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Vali Nasr'ın ''Türkiye'de bu gelişmelerin yeni bir Müslüman orta sınıf yarattığı'' görüşüne de yer verilen haberde, Türkiye'deki ekonomik çoğulculuğun, ülkenin politikalarının ve toplumunun çoğulcu kalmasının da en iyi garantisi olduğu belirtildi. Mısır'ın, Türkiye'nin tarihinin ya da avantajlarının az bir kısmını paylaştığı kaydedilen haberde, Tunus'un ise Türkiye örneğini izlemeyi daha kolay bulabileceği yorumu yapıldı. Haberin sonunda Pakistan'dan Türkiye'ye, tüm örneklerin tek bir ortak tarafı olduğu, onun da ''daha demokratik ve ekonomik açıdan canlı olanların daha başarılı olduğu'' gerçeği olduğu vurgulandı.