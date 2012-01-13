WSJ: MB ya Nobel kazanır ya da çıkmaza sokar

T24 - Wall Street Journal, Başbakan Erdoğan'ın Türkiye'nin para politikası ile ilgili açıklamalarına yer verdi. Gazeteye konuşan ekonomistler mevcut para politikasının Merkez Bankası'na ya Nobel ödülü kazandıracağını ya da ülkeyi çıkmaza sokacağını söyledi.



ABD'li Wall Street Journal Gazetesi'nin haberine göre, ekonomistler Başbakan Tayyip Erdoğan'ın faiz lobisi çıkışı hakkında hayal kırıklığı yaşıyor.



Gazetenin haberinde, Başbakan'ın salı günü verdiği demeçte faizlerin daha düşük seviyelerde olması gerektiğini söylediği hatırlatıldı ve "Ortodoks ekonomik teorinin aksine Başbakan yüksek faizlerin enflasyona yol açtığını söylüyor" denildi.



Wall Street Journal'a konuşan ekonomistler Merkez Bankası'nın politikalarını anlamakta zorluk çektiklerini söylüyor. Ekonomistlere göre, mevcut politikaların 2011'de yüzde 8.2 büyüyen ülkeyi sert bir inişe, hatta resesyona sürükleyebilir.



RBS Gelişen Ülkeler Başekonomisti Tim Ash, Başbakan'ın yorumlarının piyasaları rahatsız ettiğini söyledi. Ash, Türk Lirası üstüne spekülatif bir saldırı olduğuna dair hiçbir gösterge olmadığını da ekledi. Ash, Merkez Bankası'nın politikalarını ise şu şekilde yorumladı: "Banka alışılmışın dışında politikalar uyguluyor. Bu kararlar Merkez Bankası'na ya Nobel ödülü kazandıracak ya da ülkeyi çıkmaza sokacak."



Merkez Bankası ise ekonomik politikalarını savunuyor. Mevcut politikaların iç talebi dizginlemek ve Türk Lirası'nın değerini korumak için gerekli bir seçim olduğunu söylüyor.