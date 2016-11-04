WSJ: Erdoğan saldırganlığa devam ederse, Türkiye NATO üyesi olarak kalmamalı

Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyonda 13 yönetici ve gazetecinin gözaltına alınmasını eleştiren Wall Street Journal, bir haberinde Türkiye hükümetinin 15 Temmuz’daki darbe girişimini basına yönelik baskı aracı olarak kullandığını savundu ve "Erdoğan kanunsuzluğun arttığı yolda yürümeye devam ederse Türkiye NATO üyesi olarak kalmamalı"

Sputnik’in haberine göre, darbe girişiminden bu yana en az 120 yayın kuruluşunun kapatıldığını hatırlatan Wall Street Journal (WSJ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidarda geçirdiği 14 yılda basın ve sosyal medya üzerindeki gücünü artırdığını kaydetti.

Darbe öncesinde ve sonrasında birçok gazetecinin yargılandığını ve 2 bin 500 tanesinin de işini kaybettiğini aktaran WSJ’nin ‘Arrested Development of Turkey’ (Türkiye’nin Tutuklu/Kesintiye Uğramış Gelişimi) başlıklı haberinde şu ifadelere yer verildi:

“Obama yönetimi, yaşanan baskılar karşısında çoğu zaman sessiz kaldı ve darbenin planlayıcısı olduğu iddia edilen Fethullah Gülen’in iadesiyle ilgili Ankara’dan gelen taleple oyalandı. Türkiye bir NATO üyesi ve hem ABD hem de Avrupa Birliği Suriye’de IŞİD’le savaşmak ve sığınmacıların Avrupa’ya akışının önüne geçmek için Türkiye’ye ihtiyaçları olduğunu düşünüyor.

"Belki de öyledir ancak bu, Batı’nın Erdoğan’ın saldırganlığını kınama zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor. Gülen, Türkiye’de adil bir yargılama beklentisi olmadan iade edilmemeli. Ve eğer Erdoğan kanunsuzluğun arttığı yolda yürümeye devam ederse Türkiye NATO üyesi olarak kalmamalı.”