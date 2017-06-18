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WSJ: Erdoğan farkında, Katar neyle suçlanıyorsa, Türkiye de aynılarıyla suçlanacak!

"Erdoğan, asıl hedefin Türkiye olduğu kanaatine sahip"

18 Haziran 2017 15:54

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Katar krizini kişisel olarak gördüğünü ve bir sonraki hedefin kendisi olduğunu düşündüğünü yazdı. Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet yazarı Aslı Aydıntaşbaş’ın görüşlerine de yer verilen analiz - haberde “Katar her ne ile suçlanıyorsa, Türkiye de aynıları ile suçlanacak ve Erdoğan bunun çok iyi farkında. Türkiye yönetimi, Katar hedef gibi görünse de asıl hedefin Türkiye olduğu kanaatine sahip. Bu nedenle tepki beklenen şiddetin üzerinde” ifadesi kullanıldı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki dört Körfez ülkesi, IŞİD, El Kaide ve Müslüman Kardeşler’e destek olduğu gerekçesiyle Katar’la ilişkilerini kesip ulaşım ambargosu koymuş, kervana bazı Afrika ülkeleri de katılmıştı.

Washington Hattı’nın aktardığına göre Ankara’nın dış politikada ‘kontrolü kaybettiğini’ belirten gazetenin analiz haberinde, Katar’a verdiği destek nedeniyle Türkiye’nin uzun vadede ciddi sorunlar ile uğraşmak zorunda kalacağı ifade edildi.

Erdoğan’ın Katar’a yönelik diplomatik abluka karşısında Katar’ın yanında yer almasının Ortadoğu’da ‘sürpriz’ olarak karşılandığını kaydeden WSJ, Ankara’daki yetkililerin, Katar’a yönelik ablukaya izin verildiği takdirde uluslararası baskının yeni hedefinin Erdoğan olacağından endişe ettiğini yazdı.

 

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