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WSJ: Erdoğan Boğaziçi'ndeki Mahathir

Dış basında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a eleştirilerden biri de Amerikan The Wall Street Journal gazetesinden geldi.

09 Haziran 2011 03:00

T24- Türkiye'de genel seçimlere üç gün kala dış basında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a eleştirilerden biri de Amerikan The Wall Street Journal gazetesinden geldi. Gazete, "Sayın Erdoğan, bölgesinde lider olmayı ve küresel düzeyde saygı görmeyi arzuluyor. Ancak her köşede Yahudi komploları gördüğünü iddia eden liderler bu statüyü elde edemezler" dedi ve Erdoğan'ı dünyayı birkaç milyon Yahudi'nin kontrol ettiğini söyleyen eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'e benzetti.
 
Wall Street Journal okurlarına, Erdoğan'ın The Economist dergisine yönelik sözlerini hatırlattı.




Gazete bugunkü başyazısında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı, daha önce dünyayı birkaç milyon Yahudi'nin kontrol ettiğini söyleyen eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'e benzetti.

"Boğaziçi'ndeki Mahathir" başlıklı yazı, Erdoğan'ın Türkiye'de popüler bir kişi olduğu ve kamuoyu araştırmalarına göre Pazar günü mecliste rahat bir çoğunlukla görevde üçüncü dönemine başlayacağı tespiti ile başlıyor.

Ancak Wall Street Journal Erdoğan'ın, kendisini eleştirenlere tavrına dikkat çekiyor.

Gazete Başbakan'ın geçen haftaki başyazısı sonrası The Economist dergisine yönelik sözlerini hatırlatıyor.

Dergi, Erdoğan'ın özellikle ekonomideki başarılarını övmüş ancak Türkiye'de seçmene Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gücünün kontrol edilmesi için ana muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermesi çağrısında bulunmuştu.

Wall Street Journal bugünkü başyazısında Erdoğan'ın şu sözlerine tepki göstermiş:

"Uluslararası medya İsrail tarafından desteklendiği için AK Parti hükümetinin devamından mutlu olmayacaktır."

Wall Street Journal, Economist'in genelde editoryal yaklaşımının İsrail'e düşmanca olduğunu, buna rağmen Erdoğan'ın bakanlarından birinin Economist dergisinden özür dilemesini istediğini belirtiyor.

Amerikan gazetesinin başyazısı şu sözlerle noktalanmış:

"Sayın Erdoğan, bölgesinde lider olmayı ve küresel düzeyde saygı görmeyi arzuluyor. Ancak her köşede Yahudi komploları gördüğünü iddia eden liderler bu statüyü elde edemezler. Sayın Erdoğan'a yönelik bir korku, kendisinin gizlice İslamcı ve otoriter bir proje tasarlaması. Biz bu yargıya direndik. Ancak Türkiye Başbakanı, eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in Yahudi karşıtı çılgın medya teorilerini canlandırdıkça, bu tip endişeleri gidermeyecektir."

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