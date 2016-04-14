WSJ: ABD’nin Suriye'de B planı muhaliflere uçaksavar vermek

ABD'de yayınlanan Wall Street Journal gazetesi, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Suriye barış görüşmelerinin sonuçsuz kalması durumunda ABD'nin yeni bir B planı hazırladığını bildirdi.

Gazete bu plan kapsamında Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) Türkiye ve Suudi Arabistan gibi yerel müttefiklerle birlikte çalışarak Suriye'deki muhalif gruplara daha güçlü silahlar vereceğini yazdı:

"B planı kapsamında siyasi duruşu açısından onay almış muhalif gruplara Suriye hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarını ve topçu mevzilerini vurabilecek kapasitede silahların verilmesi düşünülüyor.

"Şubat ayında ABD Başkanı Barack Obama'nın askeri ve istihbarat danışmanları, Rusya'nın Suriye'de artan etkinliğine karşı bir hamle olarak tasarladığı B planı Beyaz Saray'a sunulmuş, ancak hayata geçirilmemişti.

"Şimdiyse, bu plan kapsamında muhalif gruplara verilebilecek silahların türleri konusunda yeni detaylar ortaya çıkmış durumda.

"CIA'in bölge ülkelerin istihbarat şefleriyle 27 Şubat'ta başlayan ateşkesten önce yürüttüğü gizli görüşmeler sonucunda ABD'nin muhaliflere verilen silah desteğini artırması konusunda yeşil ışık yaktığı ifade ediliyor.

"Ancak Beyaz Saray'ın hala verilecek yeni silah tipleri konusunda resmi onayı gerekiyor.

"CIA, bölgedeki müttefik ülkelere yeni silah sistemlerinin ancak Cenevre'deki görüşmelerin -yani A planının- tamamen çökmesi halinde verileceğini açıkça ifade etti.

"ABD'li bir yetkili, CIA'in yeni planını 'Çıtayı yükseltmek' olarak niteliyor ve Obama yönetiminin şu anki odak noktasının siyasi çözüme ulaşmak olduğunu vurguluyor.

"ABD'li yetkililerin Rus mevkidaşlarıyla yürüttüğü görüşmelerde de gündeme gelen B planı konusunda Washington, Eylül 2015'ten bu yana Suriye'de Beşar Esad'ı desteklemek için hava operasyonları düzenleyen Rusya'ya tekrar savaş haline dönülmesi durumunda daha fazla Rus pilotun ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olacağı mesajını da veriyor.

"Ancak CIA, aralarında Türkiye ve Suudi Arabistan'ın da bulunduğu ülkelere ABD ile koordinasyon sağlamadan muhaliflere silah yardımı yapmaları halinde yanlış bir yola sapacakları uyarısını da iletti.

"CIA'in verilebilecek yeni silahlar konusunda yoğunlaştığı konu ise ısı güdümlü taşınabilir uçaksavarlar (MANPAD).

"Muhaliflerin gizli yollardan az sayıda MANPAD bayaryasına ulaştığı tahmin ediliyor.

Bu silahların radikal grupların eline geçip sivil yolcu uçakları üzerinde kullanılmasından endişe eden ABD, silahların kontrolsüz bir biçimde bölgede yayılmasını da istemiyor.

"Koalisyon ortakları ise MANPAD silah sistemleri üzerinde ufak konfigürasyonlarla riskin azaltılabileceği görüşünde. Silahların bataryasının kısıtlanması veya belli coğrafi bölgelerin dışında çalışmaz hale gelmelerinin sağlanması gelen öneriler arasında. Ancak Washington şu ana kadar bu fikirlere temkinli yaklaşıyor.

"ABD ise Türkiye ve Suudi Arabistan'ın MANPAD taleplerine daha az risk barındıran ve daha düşük teknolojiye sahip uçaksavarların Suriye'ye gönderilmesi önerisiyle yanıt verdi.

"Yetkililer, CIA'in yerel müttefiklerle birlikte çalışarak aralarında Sovyet tipi uçaksavarların da bulunduğu farklı silah tiplerini gözden geçirdiğini ifade ediyor. Ancak araçların üzerine monte edilen bu silah tiplerinin Suriye ordusuna ait uçaklar için daha kolay hedefler olacağı endişesi de var."