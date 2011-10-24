-Wozniacki zirvede yerini korudu ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Danimarkalı Caroline Wozniacki, kadınlar teniste dünya sıralamasının zirvesindeki yerini bu hafta da korudu. WTA'nın bugün yayımlanan listesine göre Wozniacki, 7395 puanla ilk sırada yer alırken, Rus Maria Sharapova 6370 puanla ikinci sırada gösterildi. Geçen sıralamada 4. durumda bulunan Çek Petra Kvitova 3. sıraya yükselirken, geçen haftanın 3'üncüsü Belaruslu Victoria Azarenka 4'üncülüğe düştü. Çinli Li Na da yeni listede yükselen isimler arasında yer aldı. 2 basamak yükselen Li Na, 5. sıraya çıktı. Listede ilk 8'de yer alan isimlerin mücadele edeceği TEB BNP Paribas WTA Championships (Sezon Sonu Turnuvası) yarın İstanbul'da başlayacak. Türk tenisçi Çağla Büyükakçay da WTA listesinin 208. sırasındaki yerini korudu. Listedeki ilk 20 isim, puanları ve bir önceki durumları şöyle: 1- (1) Caroline Wozniacki (Danimarka) 7395 2- (2) Maria Sharapova (Rusya) 6370 3- (4) Petra Kvitova (Çek C.) 5970 4- (3) Victoria Azarenka (Belarus) 5750 5- (7) Li Na (Çin) 5351 6- (5) Vera Zvonareva 5190 7- (6) Samantha Stosur (Avustralya) 5115 8- (8) Agnieszka Radwanska (Polonya) 4940 9- (9) Marion Bartoli (Fransa) 4610 10- (10) Andrea Petkovic (Almanya) 4580