Woody Allen’ın son filmi ilk kez Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nde

17-26 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nin beklenen filmlerinden biri de Woody Allen’ın yönettiği “Wonder Wheel/Dönme Dolap”. Kate Winslet’ın eleştirmenlerce övgüyle karşılanan ve adını Oscar yarışına şimdiden yazdıran performansının yanı sıra, James Belushi, Justin Timberlake ve Juno Temple’dan oluşan kadrosuyla merak uyandıran film, Türkiye galasını festivalde yapacak.

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ile İstanbul Medya Akademisi tarafından ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen 5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, gelecek hafta (17 Kasım, Cuma) başlıyor. Dünyanın dört bir yanından 107 filmin gösterileceği festivalin merakla beklenen filmlerinden biri de, Woody Allen’ın yazıp yönettiği “Wonder Wheel / Dönme Dolap” olacak. Amerika’da 1 Aralık’ta gösterime girecek film, Türkiye galasını 5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nde yapacak ve 18, 21 ve 23 Kasım tarihlerinde seyirciyle buluşacak.

Woody Allen’ı 2011’de çektiği “Whatever Works”ten beri ilk kez New York’a geri döndüren film, gangsterlerle dolu 50’ler Amerika’sında yaşanan hüzünlü ve melankolik bir aşk hikâyesini anlatıyor. Özellikle Kate Winslet’ın, adının şimdiden Oscar kulislerinde sıkça anılmasını sağlayan performansıyla övülen film; “Apocalypse Now”, “Reds”, “The Last Emperor” gibi klasiklerle Oscar kazanmış Vittorio Storaro’nun büyülü ve şiirsel görüntüleriyle yılın unutulmayacak filmlerinden biri olacak.

Biletler mobilet’te

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 17-26 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek ve gösterimler Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında yapılacak. mobilet.com’da satışa sunulan biletlerin fiyatları ise, 12:00 ve 16:00 seansları için Öğrenci 5 TL, Tam 10 TL; 19:00 ve 21:00 seansları içinse Öğrenci 10 TL, Tam 15 TL.

Sinemalar: Atlas Sineması (Beyoğlu), Beyoğlu Sineması (Beyoğlu)

Kadıköy Sineması (Kadıköy)

Biletler: 12:00 ve 16:00 seansları için Öğrenci 5 TL, Tam 10 TL; 19:00 ve 21:00 seansları içinse Öğrenci 10 TL, Tam 15 TL. mobilet.com’da.

Festivalle ilgili detaylı bilgi için: bogazicifilmfestivali.com