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Dünya

Wonder Woman'ın BM görevi kısa sürdü

Uluslararası örgüt, genç kitlelere ulaşmak için 21 Ekim'de çizgi roman karakteri 'Wonder Woman'ı iyi niyet elçisi olarak atamıştı

14 Aralık 2016 15:36

Birleşmiş Milletler (BM), cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi ile kadınlar ve kız çocuklarının güçlendirilmesinin sağlanmasından sorumlu iyi niyet elçisinin görevine son verdi.

BM, bugüne kadar görülmemiş bir adım atarak, söz konusu göreve çizgi film karakteri Wonder Woman'ı getirmişti. Uluslararası örgütün gerçek bir kadın yerine çizgi film karakterini seçmesi, yoğun tepkilere neden olmuştu.

BM'nin kararına karşı çıkarak imza kampanyası başlatanlar, 45 bin imzaya ulaştı. Kampanyanın ardından 'Wonder Woman'ın görevi iki ay bile sürmeden son buldu.

Uluslararası örgüt, genç kitlelere ulaşmak için 21 Ekim'de çizgi roman karakteri 'Wonder Woman'ı iyi niyet elçisi olarak atamıştı. Söz konusu karar, kadın hakları savunucuları arasında hayal kırıklığına neden olmuştu.

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