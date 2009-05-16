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Spor

Wolfsburg mutlu sona yakın

Bundesliga'da nefes nefese geçen şampiyonşuk yarışının bitmesine bir hafta kala Wolfsburg takımı bir adım öne geçti. .

16 Mayıs 2009 03:00


Bundesliga'da nefes nefese geçen şampiyonşuk yarışının bitmesine bir hafta kala Wolfsburg takımı bir adım öne geçti. Wolfsburg deplasmanda Hannover'i 5-0'la geçerken Bayern Münih, Hoffenheim deplasmanında iki puan bıraktı.

Kaderi bir bakımda kendi elinde bulunan Wolfsburg, zor geçeceği öngörülen karşılaşmada Honnover'i 5-0'lık skor ile âdetâ dağıtarak şampiyonluğu iyice kolayladı. Wolfsburg'un gollerini 14, 54 ve 79. dakikalarda Edin Dzeko, 32 ve 36. dakikalardaysa Brezilyalı golcü Grafite kaydetti.

Bu sonucun ardından 66 puana yükselen Wolfsburg, önümüzdeki hafta ağırlayacağı Werder Bremen'i devirdiği takdirde, tarihindeki ilk Bundesliga şampiyonluğunu elde etmiş olacak.

Münih tökezledi
Hoffenheim 2-2 B.Münih

Sezona büyük iddialarla başladıktan sonra istediğini elde edemeyen; ancak Teknik Direktör Jürgen Klinssmann'ın istifasının ardından yükselişe geçerek şampiyonluk yarışına yeniden ortak olan Bayern Münih ise, mutlak galibiyet için çıktığı Hoffenheim maçından 1 puanı zar zor kurtadı. Hoffenheim'ın gollerini 21'de Demba Ba, 29'da Carlos Eduardo kaydederken, Bayern bu gollere 16'da Franck Ribery, 44'te Luca Toni'nin sayılarıyla karşılık verdi.

Hoffenheim'a 2 puan kaptıran Bayern Münih, böylece son hafta öncesinde şampiyonluk şansını âdetâ mucizelere bıraktı. Bayern takımı ligin son haftasında, güçlü Stuttgart'ı ağırlayacak.

Hertha uyuyunca Stuttgart fırsatı değerlendirdi

Öte yandan bu haftaya kadar ciddi şampiyonluk şansı bulunan takımlar arasında yeralan Hertha Berlin ise, kazanması beklenen maçta evinde ağırladığı Stuttgart ile golsüz berabere kalarak ikinciliğe yükselme fırsatını tepti. Ligde dördüncü sırada bulunan Stuttgart ise evinde ağırladığı Energie Cottbus'u 19. dakikada Hitzlsperger, 78. dakikadaysa Cacau'nun attığı gollerle 2-0 devirerek sıralamada Hertha Berlin'i averaj farkıyla geçti ve üçüncülüğe yükseldi.

Bundesliga'da 3. sıra oldukça kritik; zira bu sıraya yükselen takım, bir sonraki sezon UEFA Kupası'na gitmek yerine Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynuyor.

Bielefeld ve Cottbus ateşe düştü

Düşme hattındaysa Eintracht Frankfurt'u 2-0'la geçen Bochum, 31 puana çıkarak ligde kalmayı garantiledi. Monchengladbach ise Leverkusen'e farklı mağlup olduysa bile düşme potasının 3 puan üzerinde bulunuyor. Zira potanın içindeki Bielefeld ve Cottbus, bu hafta rakiplerine yenilerek şanslarını neredeyse tamamen kaybettiler.

Bundesliga'nın 33. haftasında alınan toplu sonuçlar şöyle:

Hannover 0-5 Wolfsburg
Hoffenheim 2-2 Bayern Münih
Stuttgart 2-0 Energie Cottbus
Hertha Berlin 0-0 Schalke 04
Bochum 2-0 E.Frankfurt
W.Bremen 1-3 Karsruhe
B.Dortmund 6-0 A.Bielefeld
B.Leverkusen 5-0 B.Monchengladbach
Hamburg 0-1 Köln

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