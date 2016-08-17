Wolfsburg Mario Gomez transferini açıkladı

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra yeni takımı merak konusu olan Mario Gomez, Bundesliga'ya döndü. Wolfsburg, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla, 31 yaşındaki futbolcunun transferi için Fiorentinaile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bonservis fiyatı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Alman medyasında yer alan haberler göre Wolfsburg bu transfer için 7 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek. Fiorentina ve Beşiktaş arasındaki anlaşma gereği, söz konusu bedelin %50'sini Beşiktaş alacak.

Mario Gomez,'in Wolfsburg ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı öne sürüldü.

3,5 milyon eurosu Beşiktaş'a

Fiorentina'nın Mario Gomez'i 7 milyon Euro'ya Wolfsburg'a satmasıyla bu paranın yarısını geçen yıl yapılan sözleşme gereği Beşiktaş alacak. Siyah Beyazlılar Sosa'dan gelecek 7.5 milyon Euro'nun yanı sıra kasaya 3.5 milyon Euro daha koyacak ve transferin bitmesine az bir süre kala finansal açıdan rahatlayacak.