WNBA'de şampiyon D.Shock



WNBA'de 2008 şampiyonu, final serisinde San Antonio Silver Stars'ı 3-0 ile geçen Detroit Shock oldu. Tarihinde üçüncü kez kupaya uzanan Detroit, böylelikle WNBA tarihinin en çok şampiyonluk kazanan ikinci takımı unvanını aldı.







2008 WNBA final serisi, Detroit'te oynanan üçüncü maçın ardından sona erdi. Detroit Shock, normal sezonun en çok maç kazanan takımı San Antonio Silver Stars'ı 76-60 yenerek, WNBA şampiyonluğuna ulaştı.



Kendi sahasındaki ilk iki maçı kaybeden San Antonio Silver Stars, deplasmanda maça iyi başlayan taraf oldu. Ann Wauters'ın sayılarıyla boyalı alanda rakibine üstünlük kuran teksas ekibi, farkı altı sayıya kadar çıkardı. ancak Detroit, yıldız oyuncusu Deanna Nolan'ın çabalarıyla geri geldi ve ilk çeyrek 16-16 eşitlikle tamamlandı.



İkinci çeyrekte yine San Antonio üstünlüğü vardı. Tecrübeli Vickie Johnson'ın sayılarıyla farkı açan Silver Stars, devreyi 34-30 önde kapadı.



Üçüncü çeyrekte taraftarının da desteğini alan Detroit, hücum ribaundlarındaki üstünlüğünü skora yansıttı ve son çeyreğe 49-45 önde girdi.



Dördüncü çeyreğin ilk beş dakikasında rakibine yalnızca iki sayı şansı veren Detroit'te Katie Smith, üst üste basketlerle takımının farkı açmasını sağladı. Son bölümde farkı koruyan Detroit Shock, maçı da 76-60 kazanarak 2008 WNBA şampiyonluğuna ulaştı.



Üç maçta da takımın en skorer ismi olan Detroit Shock'tan Katie Smith, WNBA final serisinin en değerli oyuncusu seçildi.



Üçüncü şampiyonluğuna ulaşan Detroit Shock, Houston'dan sonra tarihte en çok şampiyonluk kazanan takım oldu.

