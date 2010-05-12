WNBA ve Avrupa'nın yıldızı Fenerbahçe'de

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Diana Taurasi kim?

Fowles da Galatasaray'da

Fenerbahçe Spor Kulübü dünya yıldızlarını renklerine katmaya devam ediyor.Bu sezon kadın basketbolda namağlup şampiyon olan Fenerbahçe’de gelecek sezonun planlaması yapılıyor.Fenerbahçe Spor Kulübü gelecek sezon hedeflediği Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak için dünyanın en iyi oyuncusu olarak kabul gören Diana Taurasi’yi renklerine kattı.Taurasi, 2004 yılında WNBA takımlarından Phoenix Mercury tarafından draft edildi. WNBA’de ilk 3 maçında 20 sayıyı aşan ilk oyuncu olmayı başaran Taurasi 2004 yılında yılın çaylağı ödülüne layık görüldü. İlk sezonunda yılın kadrosuna ve All star takımına seçilmeyi başaran Diana Taurasi Paul Westhead’ın takımın başına geçmesiyle kendisini daha fazla gösterme şansı buldu. Bir maçta 47 sayı atan ve lig rekorunu egale eden, bir sezonda attığı 860 sayıyla Katie Smith’e ait olan rekoru ele geçiren, WNBA’de 2000 sayıya ulaşan en genç 2.oyuncu olan Taurasi 2007 ve 2009 yıllarında WNBA şampiyonluğu yaşadı. 2006, 2008 ve 2009 sezonlarında WNBA’in sayı kraliçesi olan 28 yaşındaki oyuncu 2009’da normal sezon ve finallerin MVP’si seçildi.İtalyan vatandaşı olan Taurasi Avrupa’da da önemli başarılara imza attı. Avrupa macerasına 2005-2006 sezonunda Dinamo Moskova ile başlayan Taurasi ilk sezonunda Euroleague’de çeyrek final oynadı. 2007’de Spartak Moskova’ya imza atan birleşik amerikalı oyuncu 2007,2008 ve 2009 yıllarında Euroleague’te şampiyonluk yaşadı. 2009 sezonu Euroleague Final Four’un da yarı finalde 33, finalde ise 31 sayı kaydeden Diana Taurasi 4’lü finalin en değerli oyuncusu seçildi. 2010 Euroleague Final Four’una da damgasını vuran Diana Taurasi, bir kez daha en değerli oyuncu ödülüne layık görüldü.Taurasi, ABD takımıyla 2004 ve 2008 olimpiyatlarında altın madalya da kazandı.Spartak Moskova ile Bayanlar Euroleague şampiyonu olan ve başarılı bir sezon geçiren ABD'li pivot, gelecek sezondan itibaren Galatasaray forması giyecek. Bilindiği gibi 25 yaşındaki Fowles, Taurasi transferini bitiren Fenerbahçe'nin de uzun süredir gündeminde yer alıyordu.Galatasaray Bayan Basketbol Takımı, Sylvia Fowles'ı renklerine bağladı. Transfer önümüzdeki günlerde resmi siteden açıklanacak.