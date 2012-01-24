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Spor

Wizards, antrenör Saunders ile yollarını ayırdı WASHINGTON (A.A)

24 Ocak 2012 22:52

-Wizards, antrenör Saunders ile yollarını ayırdı WASHINGTON (A.A) - 24.01.2012 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Washington Wizards, antrenör Flip Saunders'ın görevine son verdi. Associated Press, kulübe yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, sezon başlangıcından bu yana oynadığı 17 maçın 15'inden mağlup ayrılan ve bu alanda yeni rekorun sahibi olan Wizards'ın çözümü antrenörü değiştirmekte bulduğunu duyurdu.Haberde, Saunders'ın yerine göreve Randy Wittman'ın getirileceği belirtildi. Saunders, Wizards ile 3. sezonunu geçiriyordu.

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