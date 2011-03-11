-WISCONSIN'DE SENDİKAL HAK SAVAŞI KAYBEDİLDİ WASHINGTON (A.A) - 11.03.2011 - ABD'nin Wisconsin eyaletinde Cumhuriyetçi Vali Scott Walker'ın girişimiyle, kamu çalışanlarının haklarını kısıtlayan ve pazarlık güçlerini azaltan yasa tasarısı, senatonun ardından eyalet meclisinde de onaylandı. Meclisten 42'ye karşı 53 oyla oyla geçen tasarı, Vali Walker'in imzalamasının ardından yasalaşacak. Tasarının çıkmasını engellemeye çalışan bazı protestocular kongre binasının önünde sabahlarken, sayıları, günün erken saatlerinden itibaren 10 bine ulaştı. Milletvekillerinin kongreye girişini önlemek için binanın önünü bloke eden protestocular, oylama süresince gösterilerine devam etti ve Vali Walker'in odasının penceresinin altında davullarla gürültü çıkarmaya çalıştı. Bunun yanında, protestocular kongre binası içinde de genel kurulun düzenlenmesini engellemeye çalıştı. Ancak binaya giriş-çıkış kapatan polis, protestocuları da zorla dışarı çıkardı. Protestocular ise polislere "Burası bizim evimiz" diye bağırdı. -TARTIŞMALI TASARI- Eyalette 3 haftadır tartışmalara, gösterilere ve Demokrat senatörlerin, senatoya gelmesini engellemek için eyaleti terk etmesine neden olan tasarı, Cumhuriyetçilerin şeklinde bazı değişiklik yapması sonucu, Demokratlara ihtiyaç duyulmadan eyalet senatosundan dün geçirilmişti. Tasarının ilk halini onaylayan eyalet meclisi ise değişiklik nedeniyle tasarıyı tekrar oylayarak, geçirdi. Walker'ın bütçe açıklarını kapatmak için gerekli olduğunu savunduğu tasarı, daha ortaya çıkar çıkmaz, kamu çalışanlarının büyük tepkisini çekmiş, Wisconsin'da on binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen gösteriler daha sonra diğer bazı eyaletlere de yayılmıştı. Tasarı, kamu çalışanlarının bazı haklarını sınırlandırıyor ve sendikalara yönelik, üyelerinin maaşlarından sendika payı almaması gibi yeni düzenleme ve kısıtlamalar getiriyor. Geçen yılki ara seçimlerin ardından birçok eyalet meclisinde çoğunluğu ele geçiren Cumhuriyetçiler, Indiana, Ohio ve Oklahoma gibi diğer bazı eyaletlerde de kamu çalışanlarının sendikal haklarını azaltan girişimlerde bulundu.