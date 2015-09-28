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Dünya
Deutsche Welle

Winterkorn hakkında soruşturma başlatıldı

Braunschweig Savcılığı, Volkswagen'in geçen hafta istifa eden eski yönetim kurulu başkanı Martin Winterkorn hakkında yolsuzluk şüphesi ile soruşturma başlattı.

28 Eylül 2015 17:40


Volkwagen’in ABD'de satılan dizel otomobillerinde zehirli gaz emisyonunu manipüle ettiğinin ortaya çıkmasının ardından Braunschweig kentindeki savcılık hareke geçti. Savcılıktan yapılan açıklamada, gaz değerleri ile oynanmış otomobillerin satışı ile ilgili iddiaların soruşturulacağı belirtildi.

Skandalın patlak vermesi sonrası 68 yaşındaki Winterkorn geçen hafta istifa etmişti. Martin Winterkorn'un görevinden ayrılmasıyla boşalan Volkswagen yönetim kurulu başkanlığına Porsche'nin başındaki Matthias Müller getirilmişti.

Volkswagen’ın ABD'de sattığı dizel otomobillerinde gaz emisyon değerlerini olduğundan düşük gösteren yazılımlar kullandığı ve manipülasyondan 11 milyon aracın etkilendiği ortaya çıkmıştı.

Almanya'nın dev otomotiv şirketlerinden Volkswagen, skandal nedeniyle tarihinin en zor günlerini geçiriyor. Şirket, ABD'de de para cezası ve tazminat davalarıyla karşı karşıya.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Braunschweig Savcılığı VolkswagenMartin WinterkornABDBraunschweigWinterkornVolkswagenPorscheMatthias MüllerWelle Türkçe Reuters/AFP/BD/HS

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