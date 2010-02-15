Windows'ta mavi ekran şoku

T24 - Microsoft 17 yıllık açığı yamadı, Windows XP'ler mavi ekranla boğuşmaya başladı.





Microsoft'un yamadığı 17 yıllık kernel hatası, Windows XP kurulu bilgisayarların toplu şekilde mavi ekran vermesine sebep oldu.



Microsoft'un teknik destek forumlarına yağan şikayet ve yardım isteyen mesajlarda, MS10-015, KB977165 güvenlik güncellemesini kuran kullanıcıların bilgisayarlarının mavi ekran verdiği ve açılmadığı bilgisi yer alıyor.



Kullanıcılar sistemlerinin Safe Mod'da bile açılmadığını dile getiriyor. Bazı kullanıcılar, masaüstü kullanıcılarına Windows XP kurulum CD'lerini takarak sistemi kurtarmaları tavsiyesinde bulunuyor. Sorunu bu uygulamanın çözüp çözmediğine dair bir açıklama henüz bulunmuyor.



32 bit'lik Windows XP'de bulunan açığın yamasının yol açtığı toplu sorun, özellikle optik sürücüsü bulunmayan netbooklarda çözüm bekliyor.





