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Bilim / Teknoloji

Windows'lara dahili Blu-ray desteği

Microsoft, Windows Vista ve XP'ye Blu-ray disklere yazma yeteneği kazandıracak bir geliştirme yaması üzerinde çalıştığını açıkladı.

18 Ağustos 2008 03:00

Microsoft, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 ve Windows Server 2008 için bir özellik pakedi (yeni teknolojilerin, bir sonraki Windows sürümünü beklemeden varolan işletim sistemlerinde kullanılmasını sağlayan ek) çıkarıyor.

Windows Storage 1.0 adı verilen özellik pakedi, "Active Storage Platform" ("Aktif Depolama Platformu"), "Smart Card Driver" ("Akıllı Kart Sürücüsü") ve "Image Mastering API Update For Blu-Ray Media" ("Blu-Ray Ortamı İçin Ana Görüntü Uygulama Programlama Arabirimi Güncellemesi") isimli eklerden oluşuyor.

Bunlardan ilki, Windows'un USB'den bağlanan flash diskler gibi taşınabilir cihazlara erişimini kısıtlıyor. İkincisi, ICCD/CCID gibi yeni akıllı kart biçimlerini tanımaya yarıyor. Üçüncüsü ise, Windows ile Blu-Ray diskler yazabilmenize olanak tanıyor.

Üçü de ayrı yükleyiciler halinde gelecek olan eklerin ne zaman çıkacağı henüz belli değil. (CNNTURK.COM)

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