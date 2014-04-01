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Yaşam

Windows XP'nin ünlü tepesi bugün ne halde?

Bilgisayar kullanıcılarının en iyi bildiği fotoğrafların başında yer alan, Windows XP’nin ‘Bliss’ isimli duvar kağıdı nasıl çekildi ve şu an o yemyeşil tepe nasıl görünüyor?

01 Nisan 2014 14:15

Windows XP işletim sistemini kullanan her bilgisayarın varsayılan duvar kağıdı olan ve hiç tartışmasız bilgisayar kullanan herkesin aşina olduğu yeşilliklerle dolu tepenin yer aldığı fotoğrafın mimarı, fotoğrafçı Charles O'Rear CNET'e konuştu. "Bir Haziran ayı ortasıydı. Yağmurun sıkça yağdığı o günlerde fırtınanın yaklaştığı bir gün yolculuk yapıyordum" diyen fotoğrafçı Charles O'Rear, California'da yolda seyrederken bu muhteşem doğa görüntüsünü yakaladığını fark etiğini, birkaç beyaz bulutun ve yeşil bir tepenin yer aldığı görüntüyü hemen fotoğrafladığını kaydetti.

Peki O'Rear o fotoğrafı 1996 yılında değil de bugün çekseydi nasıl bir fotoğraf karesi elde eder derdiniz? Dünya nasıl bir fotoğrafa aşina olurdu?

İşte o ünlü tepenin bugünkü hali:

 

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