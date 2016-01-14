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Bilim / Teknoloji

Windows 8'in destek süresi sona eriyor

Microsoft'ten destek almaya devam etmek isteyen kullanıcıların Windows 8.1 sürümünü yüklemeleri gerekiyor

14 Ocak 2016 21:09

Çıkışının ardından 24 ay geçen Windows 8'in destek süresi bugün bitiyor. Windows 8 kullanımı için destek almaya devam etmek isteyen kullanıların, ücretsiz olarak sürümlerini Windows 8.1'e yükseltmeleri gerekiyor. Microsoft, bu sürüm için 2023 yılına kadar teknik destek vermeye devam edecek.

Windows 8 kullanıcıları bugün küçük bir şok yaşayabilirler, çünkü işletim sisteminin destek süresi bitiyor. Microsoft, işletim sistemlerine genellikle 10 sene süreyle güvenlik yamalarıyla destek sunuyor ancak Windows 8'de bir istisna sözkonusu. 10 senelik destekten faydalanmak için Windows 8.1'e (ücretsiz) yükseltmiş olmanız gerekiyor.

Windows 8 kullanıcıları daha yeni bir işletim sistemine geçmedikleri sürece bugün alacakları güvenlik güncellemesi, gördükleri son Windows güncellemesi olacak. 

Windows 8 kullanıcıları, Windows 8.1'e geçme olanağının yanında ücretsiz olarak Windows 10'a yükseltme seçeneğine de sahipler. Windows 8'de kalmak da bir seçenek, ancak bu durumda güvenlik açıklarına maruz kalınabilir.

Net Applications'a göre Windows 8'in pazar payı yalnızca yüzde 3. Oran küçük olsa kullanıcı sayısı olarak yüzde 3 büyük bir kitleyi temsil ediyor. Ancak Windows 8.1'e yükselten kullanıcılar 2023'e, Windows 10'a yükseltenler ise 2025'e kadar yama desteği elde edeceğinden endişe edecek bir durum yok.

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