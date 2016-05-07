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Bilim / Teknoloji

Windows 10 ücretli olacak

29 Temmuz'dan sonra güncelleme yapan kullanıcılar 119 dolar ödemek zorunda kalacak

07 Mayıs 2016 23:29

Windows, ücretsiz yükseltmenin 29 Temmuz’da sona ereceğini duyurdu. Buna göre, Windows 10 Home’u 29 Temmuz’dan sonra güncellemek isteyen kullanıcılar 119 dolar ödemek zorunda kalacak.

Shifdelete’nin haberine göre, Microsoft yaptığı açıklamada birçok önemli bilgiye de yer verdi. Yaklaşık 10 ayda 300 milyon kullanıcının Windows 10’a geçiş yaptığı belirtildi. Geçtiğimiz Ocak ayında bu sayı 200 milyondu.

Microsoft’un sesli yardımcısı Cortana ise 6 milyar soruya cevap verirken Mart ayı boyunca Edge tarayıcısında 63 milyar saat harcandı.

Windows 10’un çıkışından itibaren 9 milyar saat oyun oynanırken 144 milyondan fazla kullanıcı Fotoğraflar uygulamasını kullandı.

Windows Mağaza’sı Universal Windows Platform sayesinde büyük bir hızla büyümeye devam ediyor. Facebook, Instagram, Vine, Netflix gibi uygulamaların yanı sıra Rise of the Tomb Raider ve Quantum Break gibi ünlü oyunlar da Windows Mağaza’sının gelişimine katkıda bulundu.
 

Anniversary bu yaz gelecek
 

Windows 10 Anniversary güncellemesi ile işletim sistemini bir adım öteye taşımayı hedefliyor. Anniversary güncellemesi bu yaz kullanıcıların kullanımına sunulacak.

 

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