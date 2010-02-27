Win 7 RC, 2 saatte 1 'restart' edecek

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Ekim ayında pazara sunulan Windows 7 işletim sisteminin piyasaya çıkmadan önceki son deneme sürümü Release Candidate (RC) için kullanıcılara tanınan süre 1 Mart'ta doluyor.Microsoft, Windows 7 RC kullanıcılarının sıkıntı yaşamaması için tam sürüm işletim sistemine geçmelerini öneriyor.Öte yandan Microsoft'un bazı eski işletim sistemi sürümleri için kullanıcılara tanınan yasal destek süreleri de zaman aşımına uğruyor.Windows Server 2000, Windows 2000 Professional ve Windows XP Service Pack 2 işletim sistemlerini kullananlara verilen destek 1 Temmuz 2010 itibarıyla sona eriyor.Windows Server 2000, Windows 2000 Professional ve Windows XP Service Pack 2 işletim sistemlerini kullananlara verilen destek ise Temmuz 2010 itibarıyla sona erecek. Bu tarihten itibaren söz konusu işletim sistemleri için güncellemeler ve güvenlik yamaları gibi destekler kesilmiş olacak.Buna karşılık Microsoft tarihinin en uzun süre desteklenen işletim sistemi olan Windows XP SP 2 kullanıcılarının Windows XP Service Pack'a yükseltmeleri durumunda kendilerine tanınan destek süresi 2014 yılına uzatılabilecek.