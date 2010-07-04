Wimbledon'ın kralı Nadal!

T24 -

Dünyanın en eski ve en prestijli tenis turnuvası Wimbledon, tek erkekler final maçıyla sona erdi. Toplam 14 milyon sterlin para ödülünün dağıtıldığı sezonun 3. Grand Slam'inde mutlu sona ulaşan isim erkeklerin 1 numarası Rafael Nadal oldu.Finalde turnuvanın sürpriz ismi Tomas Berdych ile karşılaşan İspanyol raket, rakibini set vermeden yenerek şampiyon oldu.Toplam 126 dakika süren maçta Nadal, ilk seti 6-3, ikinci seti 7-5, üçüncü seti de 6-4 aldı ve kariyerinin 8. Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.Geçen yıl dizindeki sakatlık nedeniyle katılamadığı Wimbledon'da en son, 2008'de Federer'le oynadığı ve 4 saat 48 dakika süren tarihi maçla şampiyon olan Rafael Nadal, Londra'da ikinci kez zafer kazandı ve bunu başaran ilk İspanyol oldu.Çeyrek finalde Federer ve yarı finalde Djokovic'i eleyerek sükse yapan 12 numaralı seribaşı Berdych karşısında Nadal, 5 ace atarken, 3 çift hata, 20 basit hata yaptı. 5 servis kırma şansının 3'ünü kazanarak, Federer'siz ilk Wimbledon finalinde şampiyon olan Nadal, 1 milyon sterlinin de sahibi oldu.1987'de Landl'den sonra Wimbledon finali oynayan ilk Çek olan Berdych ise, Roland Garros'dan sonra duble yapan Nadal karşısında 13 ace atarken, 4 kez yakaladığı servis kırma şansından da yararlanamadı.Wimbledon'ın ardından Nadal dünya klasmanındaki liderliğini korudu. Bu turnuvada yarı final oynayan Novak Djokovic ikinciliğe yükselirken, Wimbledon'a çeyrek finalde veda eden Roger Federer üçüncü sıraya geriledi.