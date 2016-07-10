Wimbledon erkeklerde zafer Andy Murray’in

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda tek erkekler finalinde 2 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Andy Murray, 6 numaralı seribaşı Kanadalı Milos Raonic'i 3-0 yenerek turnuvada ikinci şampiyonluğunu kazandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da, 2013 yılının şampiyonu 29 yaşındaki Murray, kariyerinde ilk kez grand slam finaline yükselen Karadağ asıllı Kanadalı sporcu Raonic'i 6-4, 7-6(3) ve 7-6 (2)'lık setlerle mağlup etti.

Maçı 3-0 kazanan Murray, turnuvadaki üçüncü finalinde ikinci şampiyonluğunu yaşadı.

Toplam 2 saat 47 süren karşılaşmayı Murray, 7 "ace", 39 "winner", 12 basit ve 2 çift hatayla tamamladı. Raonic ise 8 "ace", 39 "winner", 29 basit ve 1 çift hatayla korttan ayrıldı.

Wimbledon'ı 1981, 1983 ve 1984 yıllarında kazanan ABD'li John McEnroe ile 1998 yılında Fransa Açık'ta şampiyon olan İspanyol Carlos Moya'nın antrenörlüğünü yaptığı Raonic, ilk grand slam finalinde set alamadan yenildi.

Bu arada karşılaşmayı İngiltere kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü William ve eşi Kate Middleton, İngiltere Başbakanı David Cameron, İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon, Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, Novak Djokovic'in antrenörü Boris Becker, ünlü aktörler Bradley Cooper, Hugh Grant ve Benedict Cumberbatch, model Irına Shayk da kraliyet locasından takip etti.