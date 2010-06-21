Wimbledon'da vuvuzela yasağı

T24 - Wimbledon Tenis Turnuvası'nın organizatörleri, yarın başlayacak şampiyonaya izleyicilerin vuvuzela getirmemelerini isteyerek, vuvuzelaların kortlara alınmayacağını duyurdu.



Kulübün giriş kurallarına göre, korna, çıngırak gibi aletleri sokmanın yasak olduğu, vuvuzelaların da bu aletlerle aynı kategoride yer aldığı için kortlara girişine izin verilmeyeceği kaydedildi.



All England Kulübü'nün başkanı Ian Ritchie, "İzleyicilerden sporcuların ve diğer izleyicilerin dikkatini dağıtacak ve oyunun keyfini bozacak aletler getirmemelerini istedik. Çıngıraklar, kornalar ve vuvuzelalar aynı kategoride yer alıyor ve bunlar kortlara alınmayacak. Mesajımız; bunları getirmeyin" diye konuştu.