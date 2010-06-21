T24 LogoT24 Logo
Spor

Wimbledon'da vuvuzela yasağı

Wimbledon Tenis Turnuvası'nın organizatörleri, yarın başlayacak şampiyonaya izleyicilerin vuvuzela getirmemelerini istedi.

21 Haziran 2010 03:00

T24 - Wimbledon Tenis Turnuvası'nın organizatörleri, yarın başlayacak şampiyonaya izleyicilerin vuvuzela getirmemelerini isteyerek, vuvuzelaların kortlara alınmayacağını duyurdu.

Kulübün giriş kurallarına göre, korna, çıngırak gibi aletleri sokmanın yasak olduğu, vuvuzelaların da bu aletlerle aynı kategoride yer aldığı için kortlara girişine izin verilmeyeceği kaydedildi.

All England Kulübü'nün başkanı Ian Ritchie, "İzleyicilerden sporcuların ve diğer izleyicilerin dikkatini dağıtacak ve oyunun keyfini bozacak aletler getirmemelerini istedik. Çıngıraklar, kornalar ve vuvuzelalar aynı kategoride yer alıyor ve bunlar kortlara alınmayacak. Mesajımız; bunları getirmeyin" diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24