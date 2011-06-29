-WIMBLEDON'DA SHARAPOVA YARI FİNALDE WIMBLEDON (A.A) - 28.06.2011 - Wimbledon Tenis Turnuvasında tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Rus Maria Sharapova, Slovak Dominika Cibulkova'yı 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wimbledon Tenis Kulübü Kortlarında oynanan maçta, 4. turda 1 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki'yi eleyerek dikkatleri üzerine çeken Slovak tenisçi Cibulkova ile 2004 yılında Wimbledon'da şampiyon olmayı başaran Rus Maria Sharapova karşı karşıya geldi. İki raket daha önce 4 kez karşılaşırken bu maçlarda ikişer galibiyet aldılar. Şu ana kadar turnuvada rakiplerine set vermeyen 24 yaşındaki Sharapova, ilk sete hızlı başladı ve rakibinin 3. oyunda servisini kırarak 2-1 öne geçti. 26 dakika süren set boyunca üstün bir performans sergileyen Rus tenisçi, turnuvada ilk kez çeyrek finale yükselme heyecanını yaşayan Cibulkova'nın üç kez daha servisini kırarak seti 6-1 kazandı. İkinci setin ikinci oyununda zor da olsa rakibinin servisini kıran Sharapova, bir sonraki oyunda servisinin kırılmasını engelleyemedi. 4 ve 6. oyunlarda yine servis kıran Sharapova, seti 6-1, maçı da 2-0 kazanarak yarı finale yükselen taraf oldu. Toplam 1 saat süren maçta 22 yaşındaki Cibulkova'ya yalnızca 2 oyun veren Sharapova, bu yıl turnuvadaki en kısa maçını oynadı. Rus raketin ilk 4 turdaki maçları bir saatin üzerinde sürdü. Bu maç ayrıca Sharapova'nın turnuvada en az oyun kaybettiği karşılaşma oldu. Şampiyon raket, ilk turda 3, ikinci turda 9, üçüncü turda 5 ve dördüncü turda da 6 oyun kaybetmişti. Cibulkova'nın hiç ace atamadığı maçta Sharapova, 5 ace ve 1 çift hatayla oynadı. Rus tenisçi, Slovak rakibinin 3 doğrudan sayı getiren vuruşuna 23 vuruşla yanıt verdi. Çeyrek finaldeki tenisçiler arasında Grand Slam kazanan tek raket olan 24 yaşındaki Sharapova, yarı finalde Alman Sabine Lisicki ile eşleşti. -LISICKI, EMİN ADIMLARLA- Merkez kortta günün ilk maçında Alman Sabine Lisicki ile 9 numaralı seribaşı Fransız Marion Bartoli karşılaştı. Dünya klasmanında 62. sırada yer alan ve bu yıl Roland Garros'u kazanarak ''Grand Slam kazanan ilk Asyalı tenisçi'' unvanını elde eden Çinli Li Na'yı eleme başarısını gösteren Alman Lisicki, çeyrek finalde tek kadınlarda en yaşlı raket olan 26 yaşındaki Bartoli karşısında ilk sete servis kırarak başladı. İkinci oyunda servisine tutunamayan Alman raket, üçüncü oyunda servis kırma başarısını yineledi ve 2-1 öne geçti. 4. oyunda servisine tutunan ve durumu 3-1 yapan Lisicki, 42 dakika süren ilk setten 6-4 galip ayrıldı. Wimbledon'da 2009 yılında da çeyrek finale yükselen Alman tenisçi, ikinci sette iki kez servis kırarken iki kez de servisini kırdırmaktan kurtulamadı. Lisicki, 5-4 öndeyken servis kullandığı 10. oyunda yakaladığı avantajları değerlendiremedi ve deneyimli Fransız raket servis kırarak oyunlarda 5-5 dengeyi sağladı. 6-6 eşitliğin ardından oynanan tie-break'te 7-4 üstünlük sağlayan Bartoli, seti 7-6 kazanarak durumu 1-1 yaptı. Lisicki, turnuvada Li Na ile yaptığı maçtan sonra ikinci kez rakibine set verdi. Son sette üstün bir oyun sergileyen Lisicki, 2 ve 6. oyunlarda servis kırarak üçüncü seti 6-1, maçı da 2-1 kazanmasını bildi. Alman raket, dünya klasmanında 62. sırada olmasına rağmen yarı finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Daha önce 1999 yılında 134. sıradaki Mirjana Lucic, 2008 yılında 133. sıradaki Zheng Jie, 1994 yılında 99. sıradaki Gigi Fernandez, 1999 yılında 86. sıradaki Alexandra Stevenson, geçen yıl da 82. sıradaki Tsvetana Pironkova ile 62. sıradaki Petra Kvitova yarı finale yükselme başarısını göstermişlerdi. Bartoli'nin 1 ace attığı maçta, Lisicki 9 ace ile oynarken, Fransız tenisçiye göre daha fazla basit hata yaptı. Alman raket, doğrudan sayı getiren vuruşlarda rakibine 52'ye 12 üstünlük sağladı.