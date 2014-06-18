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Spor

Wimbledon'da seri başı raketler açıklandı

Sezonun üçüncü 'grand slam'i olan Wimbledon Tenis Turnuvası'nda seri başı raketler belli oldu

18 Haziran 2014 19:50

Sezonun üçüncü "grand slam"i Wimbledon Tenis  Turnuvası'nda erkeklerde Novak Djokovic,  kadınlarda ise Serena Williams ilk sırada yer aldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İngiltere'nin başkenti Londra'da 23 Haziran-6 Temmuz tarihlerinde  düzenlenecek turnuvada, tek erkeklerde Rafael Nadal bir sıra gerileyerek 2.  olurken, ilk sırada Sırp Novak Djokovic yer aldı. Tek kadınlarda ise Serena  Williams, zirvedeki yerini korudu.


Wimbledon'da ilk 10'da yer alan seribaşı tenisçiler şöyle:

 

Erkekler


1-Novak Djokovic (Sırbistan)
2- Rafael Nadal (İspanya)
3- Andy Murray (Büyük Britanya)
4- Roger Federer (İsviçre)
5- Stan Wawrinka (İsviçre)
6- Tomas Berdych (Çek Cumhuriyeti)
7- David Ferrer (İspanya)
8- Milos Raonic (Kanada)
9- John Isner (ABD)
10- Kei Nishikori (Japonya)


Kadınlar


1- Serena Williams (ABD)
2- Li Na (Çin)
3- Simona Halep (Romanya)
4- Agnieszka Radwanska (Polonya)
5- Maria Sharapova (Rusya)
6- Petra Kvitova (Çek Cumhuriyeti)
7- Jelena Jankovic (Sırbistan)
8- Victoria Azarenka (Belarus)
9- Angelique Kerber (Almanya)
10- Dominika Cibulkova (Slovakya)

 

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