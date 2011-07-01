-WIMBLEDON'DA İLK FİNALİST DJOKOVIC WIMBLEDON (A.A) - 01.07.2011 - Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic, 12 numaralı seribaşı Fransız Jo-Wilfried Tsonga'yı 3-1 yenerek finale yükseldi. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wimbledon Tenis Kulübü kortlarında yapılan maçta, geçen yıl Wimbledon'da yarı final oynayan 2 numaralı seribaşı Sırp tenisçi Novak Djokovic, çeyrek finalde Roger Federer'i eleyen ve ilk kez bu turnuvada yarı finale çıkan 12 numaralı seribaşı Fransız Jo-Wilfried Tsonga'yı 7-6, 6-2, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup etti. İki raket 2008 yılında Avustralya Açık finalinde karşılaşmış ve Djokovic, Tsonga'yı 3-1 yenerek kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etmişti. Bugüne kadar iki tenisçinin yaptığı 7 maçtan 5'inde ise Fransız raket korttan galibiyetle ayrıldı. Bu yıl sadece Roland Garros'ta Federer'e yenilen 24 yaşındaki Djokovic, kötü başladığı maçın ilk oyununda Fransız tenisçinin etkili ''bachand'' vuruşlarına karşılık veremeyince servisini kırdırırken, ikinci oyunu da alan Tsonga 2-0 öne geçti. 8. oyunda Djokovic'in servis kırma şansını üst üste aldığı puanlarla engellemeyi başaran 26 yaşındaki Tsonga, 10. oyunda puanlarda 40-0 gerideyken bu başarısını tekrarlamak istedi, ancak Sırp tenisçi yakaladığı servis kırma şanslarından ikincisinde sonuca ulaştı ve oyunlarda 5-5 eşitliği sağladı. 6-6 eşitliğin ardından oynanan tie-break'te 7-4 üstünlük sağlayan Djokovic, 1 saat 5 dakika süren ilk seti 7-6 kazandı. Grand Slamlerde üst üste beşinci yarı finalini oynayan Djokovic, ikinci sete servis kırarak başladı. 4. oyunu rakibine puan vermeden alan Sırp tenisçi, 5. oyunda yine servis kırarak durumu 4-1 yaptı. İlk sete göre daha üstün bir oyun ortaya koyan Sırp tenisçi, ikinci seti 6-2 alarak setlerde 2-0 öne geçti. Bugüne kadar oynadığı 11 yarı final maçından dördünü kazanan Djokovic, üçüncü setin 3. oyununda puan vermeden servis kırarak 2-1 öne geçti. İki raketin file önündeki mücadeleleri büyük heyecan yaratırken, seyirciler tarafından da uzun süre alkışlandı. Tsonga'nın üst üste 3 oyun alarak 5-4 öne geçtiği sette, raketler iki kez birbirinin servisini kırdı ve 6-6 eşitliğin ardından bir kez daha tie-break oynandı. İki tenisçinin de basit hatalarını attıkları ace'lerle telafi ettiği tie-break'i 11-9 alan Tsonga, seti de 7-6 kazandı. Bu yıl 27 galibiyet, 13 mağlubiyet alan Tsonga'nın setlerde durumu 2-1 yapması, 2-0 geriye düştüğü mücadelede Federer'i 3-2 yendiği çeyrek final maçını akıllara getirdi. Son sete ilk 3 oyunu alarak iyi bir başlangıç yapan Djokovic, seti 6-3, maçı da 3-1 kazandı ve finale adını yazdırdı. Avustralya Açık'ta iki kez şampiyon olan Djokovic, Wimbledon'da ilk kez finale yükselme başarısını gösterdi. Sırp raket, geçen yıl Roger Federer'i çeyrek finalde eleyen Çek Tomas Berdych'e yarı finalde boyun eğmişti. Bu yıl da çeyrek finalde Federer'i yenen Tsonga ile karşılaşan Djokovic bu kez finale yükselmesini bildi. Dünya klasmanında 2. sırada yer alan Djokovic, Wimbledon'da şampiyon olması halinde ilk sıraya yerleşecek. Wimbledon'da en son Fransız Cedric Pioline, 1997 yılında final oynamıştı. Yvon Petra ise 1946 yılında şampiyonluğa ulaşan son Fransız tenisçi oldu.