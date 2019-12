-WIMBLEDON'DA DJOKOVIC'İN RAKİBİ NADAL OLDU WIMBLEDON (A.A) - 01.07.2011 - Wimbledon Tenis Turnuvası'nda son şampiyon Rafael Nadal, 4 numaralı seribaşı Andy Murray'yi 3-1 yenerek finalde Novak Djokovic'in rakibi oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wimbledon Tenis Kulübü Kortları'nda yapılan maçta, geçen yılın şampiyonu 25 yaşındaki İspanyol Nadal, son iki yıldır turnuvada yarı final oynayan 24 yaşındaki Britanyalı Murray'yi 5-7, 6-2, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yendi ve finale adını yazdırdı. Wimbledon'da en son yenilgisini 2007 yılının finalinde Roger Federer karşısında alan Nadal, geçen yıl yine yarı finalde karşılaştığı Murray'yi 3-0 mağlup etmişti. Kariyerinde 6 kez yarı final oynayan ve üçünü kazanan Murray, ilk setin 11. oyununda güçlü rakibinin servisini kırdı ve bir sonraki oyunda servisine tutunarak seti 7-5 kazandı. Wimbledon'ı en son 1936 yılında Fred Perry ile kazanan ve 1938 yılından bu yana da turnuvada final oynayamayan İngilizlerin büyük desteğini arkasına alan Britanyalı tenisçi, turnuvada 2008 yılında çeyrek finalde, geçen yıl da yarı finalde karşılaştığı Nadal'dan ilk kez set aldı. İkinci seti, beşinci ve yedinci oyunlarda servis kırarak 6-2 kazanan ve setlerde durumu 1-1 yapan Nadal, üçüncü seti birinci ve yedinci oyunlarda servis kırarak yine 6-2 almayı başardı. Son sete servis kırarak başlayan ve 6-4 kazanan Nadal, toplam 2 saat 58 dakika süren maçtan 3-1 galip ayrıldı ve finalde Sırp Novak Djokovic'in rakibi oldu. Bu yıl Avustralya Açık'ı kazanan Djokovic ile Fransa Açık'ta şampiyon olan Nadal, pazar günü tek erkekler finalinde karşı karşıya gelecek. Murray karşısında Wimbledon'daki üst üste 20. galibiyetini alan Nadal, finalde 11. Grand Slam zaferini kazanmak için mücadele edecek. Şu ana kadar Roger Federer 16, Pete Sampras 14, Roy Emerson 12, Bjorn Borg ve Rod Laver 11'er kez Grand Slam kazandı. Bugüne kadar Nadal ve Djokovic toplam 27 maç oynarken, İspanyol raket bunların 16'sında korttan galibiyetle ayrıldı. Nadal, Pazar günü Grand Slam kariyerindeki 13. finalini oynayacak. Bu alandaki rekor 23 final oynayan İsviçreli Federer'e ait. Wimbledon'da daha önce 2 kez final oynayan, 2008 ve 2010 yıllarında da şampiyon olan İspanyol tenisçi, bu yıl şampiyon olması halinde 3 kez aynı yıl Roland Garros ve Wimbledon'ı kazanan ikinci adam olacak. Daha önce Bjorn Borg 1978-80 yılları arasında aynı yıl iki kupayı birden almıştı. 4 numaralı seribaşı Murray ise Wimbledon'da üst üste 3 yıl yarı final oynayarak, 1934-36 yılları arasında yarı final oynayan Fred Perry'den sonra bunu başaran ilk Britanyalı tenisçi oldu. Fred Perry ayrıca, 1936 yılında Wimbledon'da şampiyon olan son Britanyalı tenisçi olma özelliğini taşıyor. Britanyalı raketler, yarı finalde en son 1938 yılında Bunny Austin ile kazandı. Sonraki yıllarda Mike Sangster 1 kez, Roger Taylor 3 kez, Tim Henman 4 kez ve Andy Murray 3 kez yarı final oynadı ve kaybetti. Murray, bugün Nadal karşısında aldığı yenilgiyle başka bir rekora da ortak oldu. 24 yaşındaki tenisçi, Wimbledon'da oynadığı üç yarı finali de kaybeden Tim Henman'dan sonraki ikinci tenisçi olarak tarihe geçti. -''MURRAY, İLK SETTE ÇOK İYİYDİ''- Rafael Nadal, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, Andy Murray'nin özellikle ilk sette çok iyi oynadığını belirterek, ''O an benden daha iyi bir oyuncu olduğunu hissettim. Ancak sonra daha iyi bir oyun ortaya koydum'' dedi. Murray'nin Grand Slam şampiyonluğu olmayan en iyi oyuncu olduğunu savunan Nadal, Britanyalı raketin oyunuyla Grand Slam kazanmayı hak ettiğini söyledi. Wimbledon'ın kendisi için her zaman önemli olduğunu ifade eden Nadal, ''Wimbledon'da 5 kez final oynayacağımı hiçbir zaman düşünemezdim. Benim için bu bir zafer ve çok mutluyum'' diye konuştu. İspanyol tenisçi, Sırp raket Novak Djokovic ile Pazar günü oynayacağı final maçını kazanmak için elinden geleni yapacağını kaydetti. -''NADAL İLE OYNAMAK HER ZAMAN ZOR''- Andy Murray, maçta genelde iyi bir oyun sergilediğini ancak daha sonra art arda hatalar yapmaya başladığını söyledi. Wimbledon'ın genel olarak kendisi için iyi geçtiğini ifade eden Murray, ''Bugün daha iyi oynayabilirdim, Nadal ile oynamak her zaman zor. Seyircinin desteğini hissetmek iyiydi'' dedi. Nadal karşısında yaptığı hatalardan ders alacağını belirten Britanyalı raket, daha iyi bir oyun sergilemek için daha fazla çalışacağını ifade etti. Yenilginin Nadal ile dostluğunu etkileyip etkilemeyeceğinin sorulması üzerine ise Murray, "Nadal'ı tenis oynarken izlediğimde destekliyorum ama karşısında oynadığımda tabii ki yenmek istiyorum. Bu yenilgi dostluğumuzu etkilemeyecektir" yanıtını verdi.