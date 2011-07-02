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WIMBLEDON'DA BÜYÜK FİNALE DOĞRU WIMBLEDON (A.A)

02 Temmuz 2011 15:52

-WIMBLEDON'DA BÜYÜK FİNALE DOĞRU WIMBLEDON (A.A) - 02.07.2011 - Sezonun 3. Grand Slam turnuvası olan Wimbledon'da erkekler finali yarın İspanyol Rafael Nadal ile Sırp Novak Djokovic arasında oynanacak. Dünya sıralamasının ilk iki ismini karşı karşıya getirecek maçta Djokovic, rakibiyle bu sezon yaptığı tüm maçlardan galip ayrılmanın ve sıralamada zirveyi ele geçirmenin verdiği moralle oynayacak.  Ayağında bir rahatsızlığı bulunan ve hatta bu nedenle turnuvadan çekilmesi gündeme gelen Rafael Nadal, rakibini yenip bu sezon 2. Grand Slam zaferini elde etse dahi kendisini ATP listesinin 2. sırasında görecek. Nadal, elde edeceği galibiyetle, 11. Grand Slam zaferini kazanacak ve Wimbledon'da ilk defa finale çıkma başarısını gösteren rakibine de geçit vermemiş olacak.

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