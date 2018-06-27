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Spor

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda özet görüntülerin hazırlanmasında yapay zeka kullanılacak

"Yapay zeka teknolojisi sayesinde tenisçilerin maç sırasında verdikleri tepkilere bakılacak"

27 Haziran 2018 16:48

Dünyanın en eski tenis turnuvası olan Wimbledon'da bu yıl özet görüntülerin hazırlanmasında yapay zeka teknolojisi kullanılacak.

Yapay zeka teknolojisi sayesinde tenisçilerin maç sırasında verdikleri tepkilere bakılacak.

Özet görüntüler hazırlanırken bu tepkilerin yanı sıra seyircilerin anlık reaksiyonlarından da faydalanılacak.

Bakılacak diğer veriler ise oyuncuların hareketleri ve maçların istatistikleri olacak.

Wimbledon Tenis Turnuvası'nın dijital ortağı IBM, 'yapay zeka teknolojisi' ile en iyi videoları kurgulamayı hedefliyor.

Böylelikle yapay zekanın kurgunun emek gerektiren kısmını kısaca halledeceği, profesyonellere işin yaratıcı kısmının kalacağı belirtiliyor.

Bu süreçte kullanılacak olan IBM Watson adlı bilgisayar, büyük veri setlerini anlamak için bilişsel teknolojiden yararlanıyor.

Wimbledon Tenis Turnuvası bu yıl 2-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

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