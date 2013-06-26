Wimbledon Tenis Turnuvası bu yıl da çekişmeli

1877 yılından bu yana düzenlenen turnuva, tenis dünyasının hem erkeklerde hem de bayanlarda en değerli turnuvası konumunda.

Bu sene Wimbledon sürpriz maçlara sahne oluyor. İlk ve en şaşırtıcı maç Son Roland Garros şampiyonu Nadal ve Belçikalı Steve Darcis arasında oynandı. Nadalın ilk turda 6-4'lük setlerle 3-0 yenilerek turnuvadan elenmesi şaşkınlık yarattı.

Turnuvanın ikinci gününde Merkez Kort'ta oynanan maçta Djokovic, Wimbledon'da geçen yıl çeyrek finalde 3-0 mağlup ettiği 29 yaşındaki Mayer'i 6-3, 7-5 ve 6-4'lük setlerle yine 3-0 yenerek ikinci tura çıktı. Tek kadınlarda ise 6 numaralı seri başı Çinli Li Na, Hollandalı rakibi Michaella Krajicek'i 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek tur atladı.

Serene Williams kazanmaya devam etti

Merkez kortta oynanan maçta ABD'li Serena Williams, ilk kez karşılaştığı rakibini 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti. Son Fransa Açık şampiyonu 31 yaşındaki ABD'li sporcu karşısında ikinci sete iyi bir başlangıç yapan Minella, 2. oyunda servis kırarak güçlü rakibine karşı 2-0 üstünlük sağladı. Üst üste iki oyun alarak oyunlarda eşitliği sağlayan Serena Williams, 5. oyunda servis kırarak durumu 3-2 yaptı. Dokuzuncu oyunda elde ettiği servis kırma fırsatlarından ikincisinde hedefineulaşan ABD'li sporcu, seti 6-3, maçı da 2-0 kazanarak adını ikinci tura yazdırdı. Geçen yıl Wimbledon'a ilk turda veda eden Minella, bu yıl da turnuvadaki ilk maçını kaybederek elendi.

Türkiye elendi

Birinci eleme turunda Birleşik Amerikalı tenisçi Jessica Pegula'yla karşılaşan milli sporcumuz, ilk seti 6-2 kazanarak avantaj yakalarken, ikinci sette de 5-4 önde olduğu sırada rakibinin sakatlanması ve maçı bırakmasıyla galip gelen taraf oldu. Ancak Çağla, ikinci turdaki rakibi dünya 147 numarası Hırvat Ajla Tomljanovic 2-0 mağlup olarak, ana tabloya yükselme şansını kaybetti.

Wimbledan Turnuvası'nın tarihçesi

Wimbledon Tenis Turnuvası ya da kısaca Wimbledon, tenis sporunun en eski ve en prestijli turnuvası. İngiltere'nin başkenti Londra'da her yıl Haziran ayının son haftasında başlayan turnuva iki hafta sürmekte. Artık yağmur nedeni ile maçların aksamadığı turnuvada ilk Pazar günü geleneksel olarak maç oynanmıyor. İlk olarak 1877 yılında düzenlenen turnuvada, tenisçilerin beyaz giyinme zorunluluğu, korta giriş ve çıkış protokolü gibi yazılı olmayan kurallar bulunuyor.

Çim kortta oynanan tek grand slam turnuvası olan Wimbledon, genelde servis-vole oyununu etkili uygulayan tenisçilerin başarılı olduğu bir turnuva. Her yıl 20 ile 26 Haziran arasına rastlayan pazartesi günü başlıyor; yani Ağustos ayındaki ilk pazartesiden altı hafta önce ve erkek oyuncular için Wimbledon'a ısınma turnuvası olarak nitelendirilen Quenn's Club Şampiyonasından iki hafta sonra. Aynı anda yapılan bir başka önemli ısınma turnuvası da Halle, Almanya'daki Gerry Weber Açık Tenis Turnuvası. Wimbledon genellikle iki hafta sürüyor, ana kategorideki karşılaşmalar bu iki haftaya yayılıyor. Junior klasmanı ve özel maçlar genellikle ikinci hafta yapılmakta.

Geleneksel olarak Middle Sunday (Ortadaki Pazar günü) karşılaşma yapılmıyor ve sporcular dinleniyor. Yine de yağmur nedeniyle Turnuva tarihinde üç kere Middle Sunday günü karşılaşma yapılmıştır: 1991, 1997 ve 2004'te. Her üçünde de Wimbledon'da numarasız ve ucuz biletlerin satıldığı "Halk Günü" düzenlenmiştir.