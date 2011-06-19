Wimbledon şöleni başlıyor

T24 - Dünyanın en eski ve en prestijli tenis turnuvası Wimbledon'da heyecan yarın başlıyor.





Sezonun çimde oynanan tek grand slam'i olan Wimbledon yarın start alıyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wimbledon Tenis Kulübü Kortları'nda düzenlenecek turnuvada, tek kadınlar finali 2 Temmuz Cumartesi, tek erkekler finali ise 3 Temmuz Pazar günü oynanacak.

Çim kortta oynanan tek Grand Slam olan ve iki hafta süren Wimbledon Tenis Turnuvası'nda, ortadaki pazar günü "Middle Sunday" olarak anılıyor ve o gün maç yapılmıyor. Bu kural 1991, 1997 ve 2004 yıllarında yağmur nedeniyle 3 kez delindi.

Maç sırasında yağmur yağması halinde sahaların üzeri branda ile kapanıyor ve karşılaşmalara yağmur molası veriliyor. Merkez Kort'ta 2 yıl önce yapılan açılır-kapanır çatı, bu kortu diğerlerinden ayırıyor. Wimbledon'a katılan tenisçilerin beyaz giyinme zorunluluğu, korta giriş ve çıkış protokolü gibi yazılı olmayan bir takım kurallar bulunuyor.

Turnuvada, tek erkekler ve tek bayanlarda şampiyon olan sporculara 1,1'er milyon sterlin para ödülü verilecek. Şampiyonada bu yıl toplam 14,6 milyon sterlin para ödülü dağıtılacak.



Son şampiyon Nadal, 3. kez kazanmak istiyor

Dünyanın ve turnuvanın 1 numaralı seribaşı raketi Rafael Nadal, Wimbledon'ı 3. kez kazanmak için mücadele edecek.

Nadal, geçen yıl turnuvada 6 kez şampiyon olmayı başaran İsviçreli Roger Federer'i çeyrek finalde eleyen Thomas Berdych ile finalde karşılaşmıştı. İspanyol raket, Çek rakibini 6-3, 7-5 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek şampiyon olmuştu. Nadal, bu yıl ilk turda dünya klasmanında 91. sırada yer alan Amerikalı Michael Russell ile eşleşti.

Turnuvada 2006 yılından bu yana oynadığı 26 maçtan 24'ünü kazanan Nadal, 2 yenilgisini finalde Roger Federer karşısında aldı. 2009 yılında sakatlığı nedeniyle Wimbledon'a katılmayan İspanyol tenisçi, 2006 ve 2007 yıllarında finalist, 2008 ve 2010 yıllarında ise şampiyon olmayı başardı.

Turnuvada son 5 yılda Federer 3, Nadal ise 2 şampiyonluk kazandı.



Serena Williams 1 yıl aradan sonra kortta

Wimbledon'ın tek kadınlardaki son şampiyonu Serena Williams, ayağındaki sakatlık nedeniyle yaklaşık 1 yıl uzak kaldığı kortlara Wimbledon ile geri dönüyor.

Dünya klasmanında 26. sırada yer alan Amerikalı raket, turnuvaya 8. sıradan dahil edildi ancak 2 numaralı seribaşı Kim Clisjters çekilince 7 numaraya yükseldi.

13 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams, geçen yıl finalde Rus Vera Zvonareva'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek kupayı kazanmıştı.

Sakatlığı nedeniyle ocak ayından bu yana kortlardan uzak kalan Venus Williams da Wimbledon'da başarı arayacak. Serena ilk turda Fransız Aravane Rezai ile Venus ise Özbek Akgul Amanmuradova ile karşılaşacak.

Williams kardeşler, Wimbledon'da son 11 yılda 9 kez şampiyon olmayı başardılar.

Turnuvada çift kadınlarda mücadele edecek milli tenisçi İpek Şenoğlu, partneri Kanadalı Rebecca Marino ile Natalie Grandin (Güney Afrika Cumhuriyeti)-Vladimira Uhlirova (Çek Cumhuriyeti) ikilisine karşı tur mücadelesi verecek.



Rekortmenlerin maçı merakla bekleniyor

Wimbledon'da geçen yıl 3 güne yayılan ve 11 saat süren ilk tur mücadelesiyle "tenis tarihindeki en uzun maç" rekorunu kıran ABD'li John Isner ve Fransız Nicolas Mahut, bu yıl yine ilk turda eşleşti.

Tenisseverleri şimdiden heyecanlandıran eşleşme sonrasında, yine uzun bir mücadeleye sahne olabileceği beklentisiyle maçın Merkez Kort'ta oynanması gündeme geldi. Ancak organizatörlerin bu fikre sıcak bakmadığı belirtildi.

Geçen yıl 18. kortta oynanan ve 8 saat 11 dakikada biten son seti bile o güne kadarki en uzun maçtan daha fazla süren mücadeleyi, son setin oyunlarında 70-68 üstünlük sağlayan Isner 3-2 kazanmıştı.

Isner, bu mücadelede yaptığı 112 "ace" ile bir maçta en çok 'ace' atan tenisçi olmuştu. Karşılaşmada, en uzun maç, en uzun set, en çok oyun oynanan maç, en çok "ace" atılan maç rekorları kırılmıştı.



Wimbledon'ın 'en'leri

Bu yıl 125'incisi düzenlenecek Wimbledon'da, tek erkeklerde İngiliz William Renshaw ve ABD'li Pete Sampras 7'şer kez şampiyon olurken, tek bayanlarda ABD'li raket Martina Navratilova 9 kez kupayı kaldırdı.

Tek erkeklerde üst üste en çok şampiyonluğa ulaşan raketler 5'er kezle İsveçli Bjorn Börg (1976-1980) ile İsviçreli Roger Federer (2003-2007) olurken, tek bayanlarda 6 kez üst üste kupayı alan Martina Navratilova (1982-1987) adını turnuvanın tarihine altın harflerle yazdırdı.