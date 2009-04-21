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Spor

Wimbledon para saçacak!

21 Nisan 2009 19:39


Teniste sezonun üçüncü ''Grand Slam''i olan Wimbledon Tenis Turnuvası şampiyonlarına verilecek toplam para ödülünün, 14,17 milyon avro olacağı, tek bayanlar ve tek erkekler şampiyonlarının da 960'ar bin avro alacağı bildirildi.

Turnuvanın resmi haklarının sahibi olan All England Club'dan yapılan açıklamaya göre, bu yılki Wimbledon Tenis Turnuvası'nda dağıtılacak toplam para ödülü, 14,17 milyon avro olacak. Tek erkekler ve tek bayanların şampiyonlarının alacağı para ödülü ise 960'ar bin avro olarak belirlendi.

Wimbledon Tenis Turnuvası, 22 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

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