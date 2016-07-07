Wimbledon kadınlarda ilk finalist Serena Williams

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlar 1 numaralı seri başı Serena Williams, Elena Vesnina'yı 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen turnuvanın onuncu günüde tek kadınlarda Amerikalı tenisçi Serena Williams, dünya sıralamasında 50’nci sırada yer alan Rus tenisçi Elena Vesnina ile karşılaştı.



Daha önce dört kez yendiği rakibi karşısında oyuna hızlı başlayan Serena, 1. ve 2. oyunlarda rakibinin servislerini kırarak, skoru 3-0’a getirdi. Rus raket Vesnina, Serena’yı basit hata yapmaya zorlamasına rağmen başarılı olamayınca Serena seti sadece 28 dakikada 6-2 alarak 1-0 öne geçti.

İkinci sete de servis kırarak başlayan Serena, oyun temposunu iyice düşürmesine rağmen yerinde ve zamanında yaptığı "winner" vuruşlar ile sonuca gitti. Bu sette rakibine oyun vermeyen Serena bu seti de 6-0 alarak maçtı 2-0 tamamladı.



Böylece 2013 yılı Şubat ayından beri dünya sıralamasında 1 numara olan Serena Williams, sadece 48 dakika süren maçı, 6-2 ve 6-0’lık sonuçlarla 2-0 kazandı ve finale yükselen ilk kadın tenisçi oldu.

Graf ve Navratilova'nın arkasına yerleşecek

Serena Williams’ın bu sene şampiyon olması halinde, kariyerinde Wimbledon’da 7. şampiyonluğuna ulaşarak, Alman tenisçi Steffi Graf ile birinci sırada olan Martina Navratilova’nın arkasından ikinci sıraya yerleşecek.



Serena, Cumartesi günkü final maçını Venus Williams ve Angeligue Kerber karşılaşmasının galibi ile oynayacak.