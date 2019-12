Wimbledon 21 Haziran'da başlıyor

T24 - Dünyanın en eski ve en prestijli tenis turnuvası kabul edilen Wimbledon'da heyecan 21 Haziran Pazartesi günü başlıyor.



İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneybatısındaki Wimbledon Tenis Kulübü Kortları'nda düzenlenecek turnuvada, teklerde ilk kez ana tabloya kalma başarısını gösteren Marsel İlhan ile çift bayanlarda bu yıl ikinci kez mücadele edecek olan İpek Şenoğlu korta çıkacak.



Milli sporcu Marsel İlhan, ilk turda Brezilyalı Marcos Daniel ile eşleşirken, İpek Şenoğlu ise İspanyol partneri Anabel Medina Garrigues ile Jelena Jankovic (Sırbistan)-Chanelle Scheepers (Güney Afrika Cumhuriyeti) ikilisine karşı tur mücadelesi verecek.



Ana tabloya kalarak Türk tenis tarihinde bir ilki gerçekleştiren Marsel İlhan, ilk turu geçmesi halinde Andrey Kuznetsov (Rusya)-Victor Hanescu (Romanya) maçının galibi ile karşılaşacak.



İpek Şenoğlu, geçen yıl ilk kez katıldığı Wimbledon Tenis Turnuvası'nda çift bayanlarda 3. turda turnuvaya veda etmişti.





Tekler şampiyonuna 1 milyon sterlin ödül



Wimbledon Tenis Turnuvası'nda, tek erkekler ve tek bayanlarda şampiyon olan sporculara rekor miktarda para ödülü verilecek.



Teklerde kazanan erkek ve kadın sporculara 1'er milyon sterlin para ödülü verileceği açıklanırken, ödül miktarı 10 yıl öncesine göre iki kat artırılmış oldu.



Turnuvada bu yıl toplam 13 milyon 725 bin sterlin para ödülü dağıtılacak.



İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 33 yıl aradan sonra ilk kez Wimbledon Tenis Turnuvası'nı ziyaret edecek.



Wimbledon'ı en son 1977 yılında ziyaret eden Kraliçe Elizabeth'in 24 Haziran Perşembe günü turnuvayı izlemeye geleceği açıklandı.



Wimbledon Tenis Turnuvası'nda bu yıl erkeklerde İsviçreli raket Roger Federer, bayanlarda ise ABD'li Serena Williams 1 numaralı seribaşı olarak turnuvaya katılacak.



Erkeklerde İspanyol Rafael Nadal 2, Sırp Novak Djokavic 3, İngilizlerin şampiyonluk beklediği Andy Murray ise 4 numaralı seribaşı oldu. Bayanlarda da Venus Williams 2, Danimarkalı Caroline Wozniacki 3 numaralı seribaşı olarak mücadele edecek.



Wimbledon'ı üst üste 5 kez, toplamda da 6 kez kazanmayı başaran 1 numaralı seribaşı Roger Federer, ilk turda daha önce bu turnuvaya 5 kez katılmış, ancak en fazla 2. tura kadar çıkabilmiş Kolombiyalı Alejandro Falla ile karşılaşacak.



Tek bayanlarda geçen yılın şampiyonu ve turnuvanın 1 numaralı seribaşı raketi Serena Williams ise ilk turda daha önce Wimbledon'da bir kez mücadele eden ve 2. turda elenen Portekizli Michelle Larcher De Brito ile karşı karşıya gelecek.



Son 5 yılın Wimbledon şampiyonları şöyle:



Tek Erkekler

------------

2009 Roger Federer (İsviçre)

2008 Rafael Nadal (İspanya)

2007 Roger Federer (İsviçre)

2006 Roger Federer (İsviçre)

2005 Roger Federer (İsviçre)

Tek Bayanlar

------------

2009 Serena Williams (ABD)

2008 Venus Williams (ABD)

2007 Venus Williams (ABD)

2006 Amelie Mauresmo (Fransa)

2005 Venus Williams (ABD)





Wimbledon'ın tarihi



Tenisin en prestijli organizasyonları arasında yer alan ve Pazartesi günü başlayacak olan Wimbledon Tenis Turnuvası, tarihi ve kendine özgü kurallarıyla ayrı bir yere sahip.



Haziran ayının son haftasında başlayan ve iki hafta süren Wimbledon Tenis Turnuvası, ilk olarak 1877 yılında Londra'nın güneybatısındaki bir sahada, All England Lawn Tennis and Croquet Kulübü'nün kontrolünde oynandı.



Turnuvanın ilk yıllarında tek klasman, tek erkekler kategorisiydi. All England Lawn Tennis and Croquet Kulübü, 1884 yılında tek kadınlar ve çift erkekler kategorilerini de turnuvaya eklerken, çift bayanlar ve karışık çiftler ise 1913 yılında organizasyona dahil edildi.





Çim kortta oynanan tek grand slam



Çim kortta oynanan tek "Grand Slam" olan ve iki hafta süren Wimbledon Tenis Turnuvası'nda, ortadaki Pazar günü "Middle Sunday" olarak anılıyor ve o gün maç yapılmıyor. Bu kural 1991, 1997 ve 2004 yıllarında yağmur nedeniyle 3 kez delindi.



Turnuvada maç sırasında yağmur yağması halinde sahaların üzeri branda ile kapanıyor ve karşılaşmalara "yağmur molası" veriliyor. Merkez Kort'ta geçen yıl yapılan açılır-kapanır çatı, bu kortu diğerlerinden ayırıyor. Wimbledon'a katılan tenisçilerin beyaz giyinme zorunluluğu, korta giriş ve çıkış protokolü gibi yazılı olmayan bir takım kurallar da bulunuyor.





Wimbledon'ın 'en'leri



Tenisin en eski ve en prestijli turnuvasında, tek erkeklerde İngiliz William Renshaw ve ABD'li Pete Sampras 7'şer kez şampiyon olurken, tek bayanlarda ABD'li raket Martina Navratilova 9 kez kupayı kaldırdı.



Tek erkeklerde üst üste en çok şampiyonluğa ulaşan raketler 5'er kezle İsveçli Bjorn Börg (1976-1980) ile İsviçreli Roger Federer (2003-2007) olurken, tek bayanlarda 6 kez üst üste kupayı alan Martina Navratilova (1982-1987) adını turnuvanın tarihine altın harflerle yazdırdı.



Çift erkeklerde en çok şampiyonluğu bulunan isim 9 kez ile Avustralyalı Todd Woodbridge (1982-1987) oldu. Avustralyalı raket 1993-1997 ve 2000 yıllarında Mark Woodfrode, 2002 ile 2004 yılları arasında ise İsveçli Jonas Björkman ile bu sevinci yaşadı.



Çift bayanlarda ise 1968 yılından önce 12 şampiyonluk kazanan ABD'li Elizabeth Ryan, henüz geçilemedi. Ryan, Agatha Morton, Suzanne Lenglen, Mary Browne, Helen Wills ve Simone Mathieu ile birlikte 12 şampiyonluğa imza attı.



1968 yılından sonra çift bayanlarda en çok şampiyonluğu tek bayanlarda olduğu gibi yine Martina Navratilova elde etti. Çek asıllı ABD'li raket, Chris Evert, Billie Jean King ve Pam Shriver ile tam 7 kez kupayı kaldırdı.