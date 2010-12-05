Wilson: Gizliliğin delinmesi nedeniyle berbat bir durumdayız

T24 - Wikileaks’in Türkiye belgelerinde imzası bulunan ABD elçilerinden Ross Wilson, "Yazışmalarımın sadece çok küçük bölümü yayınlandı. Bunları iç politika malzemesi olsun diye yazmamıştım. Gizliliğin delinmesi nedeniyle berbat bir durumdayız..." dedi

Vatan gazetesinden İlhan Tanır'ın "Türkiye ile çalışmamız daha da zorlaşacak" başlığıyla yayınlanan (5 Aralık 2010) yazısı şöyle:



Türkiye ile çalışmamız daha da zorlaşacak

Ortaya çıkan Wikileaks skandalını genel anlamda nasıl değerlendiriyorsunuz?

Öncelikle bu belgeleri dışarıya sızdıranlar Amerikan kanunlarına göre aykırı hareket etmişler ve sorumsuz davranış sergilemişlerdir. Şimdiye kadar gördüğümüz kadarıyla sadece elde ettikleri belgelerin küçük bir kısmı yayınlanmasına rağmen Amerika’nın diplomatik görüntüsünde ciddi bir delik açılmıştır. Ortaya çıkan belgeler nedeniyle Amerika’ya güven duyan ve Amerika’nın güven duyduğu ortak ülkeler ve müttefikler ile çalışması da güçleşmiştir. Şuna dikkat çekmekte fayda vardır: Gizlilik sadece diplomasiye özgü bir durum değildir. Yapılabilmesi için avukat, doktor, polis veya birçok meslek erbabı da aynı şekilde gizlilik ilkesine dikkat etmek zorundadır. Gizliliğin bu şekilde riske atılması hepimiz için berbat bir durum ortaya çıkardı.

Duyduklarımızı rapor ettik



* Wikileaks görüldüğü kadarıyla bu tür belgeler yayınlamaya devam edecek. Ne bekliyorsunuz bu uzun süreç içinde? Almanya’da bir kişi görevinden alındı...

Bu soruya cevap vermek oldukça güç. Şimdiden görülen tek şey Amerika’nın bundan sonra Almanya olsun, Türkiye olsun, diğer ülkelerle çalışma kabiliyetinin azalacak olmasıdır. Herkesin anlaması gereken şey bu yazışmaların hiçbir zaman için kamunun okuması niyetiyle yazılmamış olmasıdır. Bu yazışmalar hiçbir zaman hakkında yazılan ülkelerin iç politika malzemesi olması için de yazılmamıştır. Şimdi bu şekilde bu kriptoların ülkelerin iç politikalarını etkisi altına almaları ve bu türlü sonuçlar ortaya çıkarması Amerika’nın işlerini daha da zorlaştırmaktadır.



* Bazı kişiler “Diplomasinin 11 Eylül”ü diyor. Buna katılıyor musunuz?

Spekülasyon yapmanın şu anda yararlı olduğunu sanmıyorum çünkü global olarak tam olarak neyin karşımıza çıkacağını bilmiyoruz. Durum şunu gösteriyor ki Amerikan hükümeti, birebir görüşmelerde daha güç bir dönem yaşayacak. Diplomasiyi yürütürken zor bir zaman dilimine giriyor. Özür dilemek zorunda kalacak birçok zaman. Davranışlarında daha tedbirli ve dikkatli olacak. Herşeye rağmen bu hatıraların silinmesi ve Amerikan hükümetinin adımlar atarak bilgilerini güvene alması da sanırım bir zaman alacak.



* Ankara’dan, Başbakan Erdoğan da dahil olmak üzere oldukça sert demeçler geldi. Bununla birlikte şimdiye kadar sizin yazdıklarınız daha objektif bulundu.

Öncelikle şunu söylemekte yarar var, şimdiye kadar açıklanan kriptolar toplamda sadece çok küçük bir kısmı, benim yazdıklarımın da, daha birçok başka belgenin gelmesi bekleniyor. Bundan dolayı şimdiye kadar ortaya çıkan belgelerden bir sonuca ulaşmak sanırım yanlış olur, çünkü dediğim gibi çok küçük bir bölümünü oluşturmakta dışarıya sızanlar. Raporları yazarken yaptığımız şeylerden biri duyduklarımızı yazmaktır ve mümkün olduğunca objektif bir analiz ortaya koymaktır. Ben, benden önce görev yapan Büyükelçilerin de bu açıdan yazdıkları kriptoları mümkün olduğunca objektif bir şekilde yazmaya çalıştıklarına eminim.



* Türkiye’de yine kriptoların en çok tepki gösterilen yanlarından biri yazılış tarzı oldu. Yani kulaktan dolma bilgilerin veya dedikoduların da bu belgelere girmesi gibi. Siz belgelerde bir anormallik görüyor musunuz?

Türkler ve bu kriptoları okuyanlar şunu anlamalı ki bu kriptolar diplomatların duyduklarınu, gördüklerini ve analizlerini rapor ederler. bütün raporlar analiz değildir. Bu raporlarda farklı kesimlerden farklı kimselerin düşündükleri de olduğu gibi yazılabilir ve bu şekilde en yararlı biçimde ve toplumun farklı yaklaşımları Washington’a yansıtılarak, politika yapımı sürecine katkıda bulunulmaya çalışılır. Şimdi görüyorum ki bu yazılanlar iç politikada da büyük etki gösteriyor ve bu da oldukça kötü.

Komplo teorileri saçma



* Başbakan Erdoğan bu kriptoları yazan diplomatlar hakkında Amerikan yönetiminin hukuki tedbirler almasını istedi aksi halde kendisinin mahkemeye gidebileceğini açıkladı? Bu olası mı?

Bence diplomat yapması gerekenleri yapıyor. Hukuki yol kullanmanın pek mümkün olduğunu sanmıyorum ve bunu konuşmanın da mantıksız olduğunu düşünüyorum. Ortaya çıkan belgelerdeki yazılış tarzını Amerikan diplomasi yapma karakterine uygun olduğunu görüyorum. Ortaya çıkan belgeler yaptığımız işin karakterine uygun. Benim zamanımdan ortaya çıkan raporlar da olsun, diğerlerinde olsun, belki kelimeleri değişik kullanırdım veya farklı anlatım tarzı seçerdim. Ama nihayetinde dediğim gibi ortaya çıkanları olağanüstü görmüyorum.



* Cumhurbaşkanı Gül de dahil olmak üzere bazı bakanlar İsrail’in bu işin arkasında olabileceğini ima etti veya açıkça adres gösterdi.

Bu komplo teorileri çok saçma. Görünen tamamen şu: Bir genç adam gizli bilgilere ulaşma kredisini kötüye kullandı ve dışarıya sızdırdı.



2005-2008 arası Ankara’daydı

Türkiye’de 2005-2008 arasında Amerikan büyükelçilik görevini üstlenen Ross Wilson (55) Ankara’ya gelmeden önce Moskova, Prag ve Melbourne elçiliklerinde görev aldı. 2003’te Azerbaycan büyükelçilik görevinden ayrılan Wilson 2005’te dönemin ABD başkanı George W. Bush tarafından Türkiye’ye atandı.