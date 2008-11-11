Wilson gidiyor, tartışmalı Jeffrey geliyor

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Ross Wilson görev süresi sona erdi. Wilson’un yerine çok iyi Türkçe bilen ve tartışmalı bir isim olan Jeffrey geliyor.



Görevi biten Büyükelçi Ross Wilson onuruna bugün Meclis’te bir yemek verilecek. TBMM Türk-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AKP’li Mevlüt Çavuşoğlu ile geçen dönem aynı görevi yapan Egemen Bağış’ın ev sahipliği yapacağı yemeğe, Meclis’teki uluslararası komisyonların başkanları katılacak. Türk-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu’nun başkan vekilliğini görevini de CHP’li Şükrü Elekdağ yapıyor.



28 Ekim 2005’te dönemin ABD Başkanı George W. Bush tarafından Amerika’nın Türkiye Büyükelçiliğine aday gösterilen ve Kasım ayında ABD Senatosu tarafından adaylığı onaylanan Wilson, 8 Aralık’ta Türkiye’ye geldi ve dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e güven mektubunu sundu.



Türkiye’de görev yaptığı süre içinde özellikle PKK konusunda yaptığı çelişkili açıklamalar ile dikkat çeken Wilson, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Adıyaman, Batman gibi illere “gizemli” ziyaretler yaptı. PKK’nın yaptığı saldırılar ile zaman zaman gerginleşen ABD-Türkiye ilişkileri, Wilson’un verdiği resepsiyonlara da yansıdı. Wilson’un ABD’nin bağımsızlığının 231. yıldönümü dolayısıyla Ankara’daki ABD Büyükelçiliği Konutu’nda düzenlediği resepsiyona üst düzey komutanlar katılmadı. Wilson’un geçen yıl Kasım ayında DTP dışındaki Kürt kimliği ile öne çıkan siyasetçileri buluşturduğu yemek de çok konuşuldu. Wilson’un ev sahipliğinde yapılan ve ABD’nin Terörle Mücadele Özel Temsilcisi Joseph Ralston’un da katıldığı bir başka yemekte ise CHP eski milletvekili Esat Canan’ın söylediği öne sürülen ‘’Bizim de şehitlerimiz var” sözü dava konusu oldu.



ABD, Ankara Büyükelçisi Ross Wilson’dan sonra bu göreve George W. Bush’un Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı James Jeffrey’nin atanması bekleniyor. Kritik dönemlerde kritik yerlerde görev alan Jeffrey, daha önce de Türkiye’de çalıştı. Jeffrey’in atama kararı ABD Senatosu tarafından da onaylanmıştı. 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde karanlık bir suikaste kurban giden Doç.Dr. Necip Hablemitoğlu Jeffrey’i “CIA casusu, etki ajanı” olarak nitelendirmişti.



Uzun yıllar ABD ordusunda ve Dışişleri Bakanlığında görev yapan Jeffrey, Türkiye'yi yakından tanıyor ve Orta Doğu konularındaki uzmanlığıyla biliniyor. Daha önce üç defa Türkiye'de çalışan Jeffrey çok iyi derecede Türkçe biliyor. 2002-2004 arasında ABD'nin Tiran Büyükelçisi olan Jeffrey, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinde maslahatgüzar olarak da bulundu. Ordudaki yıllarında Vietnam ve Almanya’da görev yapan Jeffrey, 1977 yılından itibaren ABD Dışişleri’nde çalışmaya başladı. ABD’de Yakındoğu bölgesinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılığı da yaptı. Adana Başkonsolosluğu görevinde de bulunan Jeffrey, 2002 yılında Büyükelçilik Müsteşarı olarak da Ankara’daydı.

