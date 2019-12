Will'in öptüğü Türk

Hürriyet gazetesinin haberine göre, son filmi “Hancock”un prömiyeri için Berlin'e gelen Will Smith, düzenlenen basın toplantısında kalabalığı pas geçip Özlem Evans'ı öpünce, dünyanın önde gelen gazete ve dergilerinin muhabirleri, objektiflerini Evans'a çevirdi.Adı Özlem Evans... Yaklaşık altı yıldır Avrupa'nın en çok satan günlük gazetesi Bild'in internet sitesinde çalışıyor. Stajyer olarak başladığı Bild.de'de, üniversite öğrenimini tamamlayıncaya kadar serbest gazeteci olarak çalıştı. Şimdilerde ise Bild.de kadrolu redaktör olarak müzik, sinema ve şov dünyasını takip edip, yorumluyor.Angelina Jolie, Beyonce, Kevin Costner, Jay Z. gibi birçok dünya yıldızıyla röportajlar yapan Evans, geçtiğimiz ay Will Smith'le de ilginç bir olay yaşadı. Son filmi “Hancock”un prömiyeri için Berlin'e gelen Will Smith, basın toplantısında, tüm gazetecilerin önünde Özlem Evans'ı iki yanağından öptü.Ritz Carlton Otel'de düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin filmle ilgili sorularını yanıtlayan Will Smith, bir gazetecinin “Siz hangi doğaüstü güçlere sahip olmak isterdiniz?” sorusunu ilginç bir yöntemle yanıtladı. Smith, “İnsanların düşüncelerini okumak isterdim. O zaman dünyadaki tüm sorunları çözebilirdim” dedikten sonra Özlem Evans'ı işaret etti.Ünlü aktör, “Örneğin şu önde oturan bayan. Şu anda onun ne düşündüğünü biliyorum. Çünkü düşüncelerini okuyabiliyorum” dedi ve Evans'ın yanına giderek onu iki yanağından öptü.Ayda yaklaşık 700 milyon tıklanma sayısıyla, Almanya'nın en çok takip edilen internet sitelerinden biri olan Bild.de'nin genç redaktörü Özlem Evans, Will Smith'in ayağa kalktıktan sonra ne yapacağını hiç tahmin edemediğini belirtti.Evans, “Sürpriz bir şekilde bana yöneldi ve hiç beklemediğim bir anda yanaklarımdan öptü. 10 sene önce olsaydı çok heyecanlanırdım. Şimdi ise sadece tanışmak ve tokalaşmak olabilirdi diye düşünüyorum. Ama yine de o kadar gazetecinin arasında beni tercih etmesi çok centilmenceydi” dedi.