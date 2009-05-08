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Spor

Williams'a Macar sponsor

08 Mayıs 2009 13:37


Formula 1 takımlarından Williams, Macaristan enerji içeceği şirketiyle sponsorluk anlaşması imzaladı.

Macaristan'ın enerji içeceği Hell, Formula-1 takımlarından Williams ile uzun vadeli sponsorluk anlaşması imzaladı.

Yapılan bu sponsorluk anlaşmasıyla Formula-1 tarihinde ilk kez bir Macar şirketi bir takıma sponsor olmuş oldu.

Yapılan anlaşmanın İspanya Grand Prix'nde yürürlüğe gireceği, Williams takımının yarış arabalarının yanlarını, kanat kısmına ve pilotlarının elbiselerine Hell enerji içeceğinin logosunun yapıştırılacağı açıklandı.

İngiltere'de imzalanan sponsorluk anlaşması için Macar şirketinin Williams takımına ne kadar para verdiği hakkında ise bir açıklama yapılmadı.

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