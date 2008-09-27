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Spor

Williams da bıraktı

NBA'in deli dolu isimleri arasında gösterilen oyun kurucu Jason Williams şok bir kararla basketbolu bıraktığını açıkladı.

27 Eylül 2008 03:00

NBA'in deli dolu isimleri arasında gösterilen oyun kurucu Jason Williams şok bir kararla basketbolu bıraktığını açıkladı.

NBA'in deli dolu isimleri arasında gösterilen ve geçtiğimiz sezonu Miami Heat takımında tamamladıktan sonra yeni sezon öncesi free agent olarak Los Angeles Clippers'a imza atan oyun kurucu Jason Williams şok bir kararla basketbolu bıraktığını açıkladı.
10 sezondur NBA'de forma giyen 32 yaşındaki oyuncunun bu kararı neden aldığı konusunda bir açıklama yapılmadı.

NBA kariyeri boyunca sırasıyla Sacramento Kings, Memphis Grizzlies ve Miami Heat takımlarında oynadıktan sonra 2007-2008 sezonu bitimi Los Angeles Clippers'a imza atan Florida Üniversitesi çıkışlı oyuncunun kariyer ortalamaları 679 maçta 31.2 dakika, 11.4 sayı, 2.4 ribaunt, 6.3 asist, 1.3 top çalma şeklinde oldu.

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