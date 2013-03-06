Kate, bebeğinin cinsiyetini ağzından kaçırdı!

İngiltere kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü William'ın eşi Kate Middleton'ın, temmuz ayında dünyaya gelmesi beklenen bebeklerinin cinsiyetini ağzından kaçırdı.

İngiliz basını, yaptığı bir ziyarette kendisine verilen oyuncak ayıyı alırken Cambridge Düşesi, ''Teşekkür ederim, bunu kızım için alıyorum'' demek üzereyken, ''kızım'' kelimesinden önce duraksadı ve bu kelimeyi tam söylemedi. Oyuncak ayıyı hediye eden kişinin yanından duran bir diğer kişi bunu duyarak Kate'e, ''Kızım diyecektiniz değil mi?'' diye sordu, Kate'in ise ''Hayır bilmiyoruz. Söylemiyoruz'' yanıtını verdi.

İngiliz gazetelerinin çoğu bugünkü sayılarının ilk sayfalarında kraliyet bebeğinin kız olabileceğine dair Kate'in ağzından kaçan sözlere yer verdi ancak kraliyetin bu bilgiyi doğrulamadığına da dikkati çekti.

İngiltere kraliyet tahtının üçüncü sıradaki varisi olacak çiftin bebeğinin, temmuz ayında dünyaya gelmesi bekleniyor. Kraliyet tahtı varisliğiyle ilgili geçen yıl yapılan kanun değişikliğine göre, Kate ile William'ın ilk çocukları kız olursa, tahtın varisi olabilecek.