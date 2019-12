Will Smith'in oğlu 'Karate Kid' olacak

Düşmanlarını alt etmek için karate öğrenen bir gencin öyküsünü anlatan "Karate Kid" serisi, 19 yıl aradan sonra yeni çevrimiyle seyirci karşısına çıkacak. Filmde, başrolü ünlü aktör Will Smith'in 10 yaşındaki oğlu Jaden Smith üstlenecek.



BBC'nin internet sitesinde yer alan habere göre, "Umudunu Kaybetme-The Pursuit of Happyness" adlı filmde kamera karşısına geçen Will Smith ile oğlu, "Karate Kid" filmi için de bir araya geldi.



Columbia Pictures şirketinin imzasını taşıyacak filmin yapımcılığını orijinal filmin de yapımcılığını üstlenen Jerry Weintraub gerçekleştirecek.



Filmin yapımcıları arasında başrol oyuncusu Jaden Smith'in babası Will Smith, James Lassiter ile Ken Stovitz de yer alacak.



Senaryosunu Chris Murphy'nin kaleme aldığı filmin çekimlerine gelecek yıl Çin'in başkenti Pekin'de başlanacak.



Çekimlere, Çin'in başka kentleri de ev sahipliği yapacak.



Filmde, orijinal yapımdaki gibi kendisine sataşan bir gruba karşı mücadele etmek için bir karate ustasından ders alan gencin öyküsü işlenecek.



Columbia Film'in başkanları Doug Belgrad ve Matt Tolmach, "Karate Kid" filminin gösterildiği dönemde büyük ilgi gördüğünü, 3 filmlik seriyi bugüne taşımayı amaçladıklarını belirtti.



"Karate Kid" serisi, ilk olarak 1984 yılında seyirci karşısına çıkmıştı. Ralph Macchio'nun yıldız gibi parladığı seri, 1986 ve 1989'daki filmlerle sürmüştü.



Oscarlı oyuncu Hilary Swank de 1994 yapımı "Sonraki Karate Kid-The Next Karate Kid" adlı filmle beyazperdeye adımını atmıştı.



Filmde, Karate Kid'in hocasını canlandıran Pat Morita, bu filmdeki rolü olan "Mr. Kesuke Miyagi" ile Oscar ödülüne aday gösterilmişti. Başarılı oyuncu, 2005 yılında 73 yaşında hayata gözlerini yummuştu.