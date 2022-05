Will Smith'in Oscar törenindeki tokatının ardından Los Angeles polisinden açıklama: Chris Rock şikayette bulunmak istemedi

T24 Dış Haberler

Oscar Ödül Töreni’nde Will Smith’in eşi hakkında yapılan şakaya tepki olarak sunucu Chris Rock’a tokat attığı olayın ardından Los Angeles Polis Departmanı’ndan açıklama geldi.

Variety’nin aktardığı habere göre, Los Angeles Polis Departmanı, Akademi Ödülleri töreninde iki kiş arasında çıkan olaydan haberdar olduklarını belirtti.

Polis Departmanı, Chris Rock’ın Will Smith hakkında şikayette bulunmayı reddettiğini söyledi.

Los Angeles Polisi, “Eğer olaydaki kişi daha sonra şikayette bulunmaya karar verirse Polis Departmanı soruşturmayı tamamlayacaktır” dedi.

Ne olmuştu?

Will Smith, En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldüğü Oscar Ödül töreninde eşinin rahatsızlığı hakkında şaka yapan komedyen Chris Rock'a sahneye çıkıp tokat attı. Smith sahneden inerken Rock, "Vay be. Will Smith beni fena tokatladı" dedi.

Smith, koltuğuna döndükten sonra Rock'a, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" diye bağırdı. Rock, bunun karşılığında, "Sadece 'Jane'in Zaferi' şakası yaptım" dedi. Smith, sesini daha da yükselterek tekrar, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" ifadelerini kullandı.

