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Deutsche Welle

Wilders'den Türk Büyükelçiliği önünde protesto

Hollandalı aşırı sağcı lider Wilders, Lahey'deki Türk Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenleyerek, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Rotterdam etkinliğine izin verilmemesi çağrısı yaptı.

08 Mart 2017 20:24

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders, Lahey'deki Türk Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi. Wilders ve yandaşları, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Cumartesi günü için planlanan Rotterdam ziyaretine karşı "Uzak Dur! Bu bizim ülkemiz!" pankartı açtı.

Wilders, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk yetkililerin referandum kampanyaları ile ilgili olarak "Bizi rahat bırakın. Kendi ülkenizde lobi yapın, uzak durun" dedi. Wilders'in protestosu, Hollanda'da 15 Mart'ta yapılacak parlamento seçimleri öncesinde anketlerde kan kaybeden partisine puan kazandırma çabası olarak değerlendiriliyor.

Wilders'in partisi camileri kapatma, Kur'an-ı Kerim'in yasaklanması, Hollanda'nın AB üyeliğinden ayrılması ve Müslümanların göçünün durdurulması gibi vaatlerle dikkat çekiyor.

Hollanda hükümeti, Türk yetkililerin Rotterdam'da düzenlemeyi planladıkları referandum etkinliklerine izin vermeyeceklerini, bunun için hukuki yolların incelendiğini açıklamıştı. Hollanda'da yaklaşık 250 bin Türk seçmen yaşıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/rtr/BK/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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