Wilders'den Türk Büyükelçiliği önünde protesto

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders, Lahey'deki Türk Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi. Wilders ve yandaşları, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Cumartesi günü için planlanan Rotterdam ziyaretine karşı "Uzak Dur! Bu bizim ülkemiz!" pankartı açtı.

Wilders, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk yetkililerin referandum kampanyaları ile ilgili olarak "Bizi rahat bırakın. Kendi ülkenizde lobi yapın, uzak durun" dedi. Wilders'in protestosu, Hollanda'da 15 Mart'ta yapılacak parlamento seçimleri öncesinde anketlerde kan kaybeden partisine puan kazandırma çabası olarak değerlendiriliyor.

Wilders'in partisi camileri kapatma, Kur'an-ı Kerim'in yasaklanması, Hollanda'nın AB üyeliğinden ayrılması ve Müslümanların göçünün durdurulması gibi vaatlerle dikkat çekiyor.

Hollanda hükümeti, Türk yetkililerin Rotterdam'da düzenlemeyi planladıkları referandum etkinliklerine izin vermeyeceklerini, bunun için hukuki yolların incelendiğini açıklamıştı. Hollanda'da yaklaşık 250 bin Türk seçmen yaşıyor.

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dpa/rtr/BK/GA