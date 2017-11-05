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Spor

Wilder'dan Anthony Joshua'ya meydan okuma: Sana savaş ilan ediyorum

‘’Kralın işi krallarladır, Joshua gel benimle karşılaş’’

05 Kasım 2017 17:19

Geçen gece oynanan maçta rakibi Bermane Stiverne'i henüz ilk rauntta nakavt ederek "WBC Ağır Siklet Boks Şampiyonu" unvanını koruyan Deontay Wilder, karşılaşma sonrası kameralar önünde WBA ve IBF kemerlerinin sahibi Anthony Joshua'ya meydan okudu.

Kendisine duyduğu güveni "Ben en iyisiyim." sözleriyle ortaya koyan Wilder, Joshua'ya yönelik olarak "Boksun en iyisine karşı kendini test etmek ister misin? Bu düelloyu uzun zamandır bekliyorum. Sana savaş ilan ediyorum. Meydan okumamı kabul edecek misin?" diye seslendi.

2015 yılında Joshua'ya nakavtla mağlup olan Dillian White'ın davetini geri çeviren Wilder, "Bir kral, köylülerin peşinden koşmaz. Kralın işi krallarladır. Tüm dünya Wilder-Joshua maçını bekliyor. Ben de seni istiyorum Joshua, gel ve benimle karşılaş bebeğim. Tarihi sen belirle ama çok bekleme. Bakalım hangimiz daha iyi?" sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

Stiverne karşısında kariyerinin 39. maçına çıkan ve 38. nakavtına imza atarak namağlup unvanını sürdüren Deontay Wilder, 2015 yılından bu yana WBC kemerini elinde bulunduruyor. WBA ve IBF kemerlerinin yanı sıra 2012 Londra Olimpiyatları'nda da altın madalyanın sahibi olan Anthony Joshua ise çıktığı 20 maçın tamamını nakavtla kazanmayı başardı.

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