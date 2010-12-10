-WIKILEAKS'TE MYANMAR BELGELERİ ANKARA (A.A) - 10.12.2010 - Wikileaks internet sitesi, Amerikan diplomatik yazışmalarını bugün de yayınlamaya devam etti. Web sitesinin bugün yayınladığı gizli belgeler arasında Myanmar'la ilgili olanda, çeşitli görgü tanıklarının ifadelerine göre, bu ülkenin nükleer silah üretmek için ormanda gizlice bir tesis kurmakta olduğu belirtiliyor. 2004 yılındaki diplomatik nota göre, Myanmar ormandaki bu gizli tesisi Kuzey Kore'nin yardımıyla inşa ediyor. Bir başka belgeye göre de, Çin, 2008 başında reformların yola konulması konusunda "ayak direyen" Myanmar'da iktidardaki cuntanın tutumundan büyük rahatsızlık duyuyor. Çin hükümetinden bir yetkili, geçen ay serbest bırakılan Nobel barış ödüllü ve muhalif Aung San Suu Kyi ile diyalog sayesinde bir ulusal uzlaşma önerisinde bulunuyor. -ÇİN-AVUSTRALYA- Mayıs 2009'daki bir Amerikan kriptosunda da, Çin'in bölgede giderek büyüyen askeri varlığını durdurmak için Avustralya'nın silahlı kuvvetlerine takviye yapmak istemesinin Çinli yöneticileri öfkelendirdiği anlatılıyor. Belgede, bir Çinli yetkilinin, 2009'da yayınlanan savunmanın Beyaz Kitabı'ndaki Çin ile ilgili açıklama ve yorumları değiştirmezse, "bunun sonuçlarını ödeyeceği" şeklinde Canberra'ya uyarıda bulunduğu belirtiliyor. -AVUSTRALYA/ALMANYA/FRANSA/AFGANİSTAN- Bir başka belgede de, Avustralya'nın Almanya ve Fransa'nın Afganistan'da Taliban ile mücadelelerine yönelik eleştiri anlatılıyor. Belgeye göre, Avustralya'nın eski Başbakanı Kevin Rudd, Almanya ve Fransa'nın Afganistan'da Taliban militanları ile mücadeleye katkılarını, "halk oyunları festivali düzenlemek" diye özetliyor. -NİJERYA- Amerikan belgelerinde Nijerya'dan gönderilen bir kriptoda da, ABD'nin ilaç devi Pfizer'in, onbir çocuğun ölümüne ve çok sayıda çocukta da sakatlığa neden olan bir ilaç testi konusundaki davadan vazgeçmesi için Nijerya'nın eski genel savcısı Michael Aondoakaa hakkında olumsuz ve saygınlığını lekeleyici bilgi elde etmeye çalıştığı kaydediliyor. Pfizer, menenjit salgınında kullanılan Trovan isimli bir ilacın 1996'daki testleri nedeniyle Nijerya'nın Kano eyaletine 75 milyon dolar tutarında tazminatı geçen yıl ödedi. Öte yandan, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a destek amacıyla bazı internet sitelerine saldırı düzenleyenler arasında yer aldığı ileri sürülen bir kişinin Hollanda'da gözaltına alındığı bildirildi. Lahey'de polis tarafından gözaltına alınan 16 yaşındaki gencin, MasterCard'ın sitesinin bir süre devre dışı kalmasına yol açan saldırıyla ilgisi olduğunu itiraf ettiği belirtildi.