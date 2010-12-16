WikiLeaks'te Ahmet Çalık'ın ismi geçiyor

T24 - ABD'nin Aşkabat'taki Büyükelçiliği'nden Washington'a gönderilen 14 Aralık 2007 tarihli bir gizli yazışmada Ahmet Çalık'ın da ismi geçiyor.



ABD'nin Aşkabat'taki Büyükelçiliği'nden Washington'a gönderilen 14 Aralık 2007 tarihli bir gizli yazışmada Ahmet Çalık'ın ismi geçiyor.



Gazeteport'un haberine göre, Çalık'ın isminin geçtiği paragrafta şu ifadeler yer alıyor:



"Elçilik kaynağı, Tekstil Bakanlığı'nın şüphelendiğini ve ortak girişim olan fabrikalardaki Türk yöneticiler tarafından alınan yedek parçaların gerçek fiyatlarını kontrol etmeye başladığını söylüyor. Bakanlık yetkilileri Türk ortakların yedek parçaları Bakanlığa fahiş fiyatlarla satın aldırdığını tespit etti, ancak kaynağın açıkladığı üzere, yöneticiler fazla fiyat/rüşvetleri yedek parçalar dahil olmak üzere mümkün olan her yerde uyguladıklarını, çünkü fabrikadaki ortaklıkta kalabilmek için Bakanlık yetkililerine ödeme yapmaları gerektiğini söylüyor. (YORUM: Tekstil Bakanlığı ile ilgili bu hikaye, Ahmet Çalık'ın Devlet Başkanı Niyazov yönetimindeki Tekstil Bakanı Cemal Göklenova'nın hapsedilmesinde önemli bir rol oynadığı yönündeki söylenti ile tutarlı görünüyor, çünkü bakan, tekstil fabrikalarındaki Türk yöneticileri elemekten yanaydı, böylece Türkmenlerin kendi fabrikalarını kendilerinin yönetmesi sağlanabilecekti.)"

Belgede ayrıca, Türkmenistan'da yolsuzluk ve kayırmacılığın devam eden sorunlar olduğuna dikkat çekilirken, Fransız Bouygues ile Türk firmalarının bu ülkedeki karlı inşaat endüstrisinde büyük çıkar sağladıklarını, zira buradaki iş dünyasına hakim oldukları kaydediliyor.



İnşaat sektörünün en fazla yolsuzluğun yaşandığı sektör olduğuna dikkat çekilirken, Türkmenistan hükümetinin bu alanda sadece Türk firmalarıyla anlaşmalara girdiğine dikkat çekiliyor.





