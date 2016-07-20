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15 Temmuz Darbe Girişimi

WikiLeaks'in yayınladığı yazışmalar hakkında sosyal medyada kim, ne konuşuyor?

"Annem en sevdiğim zeytinyağlının tarifini unutmuş; Wikileaks de araştırıyoruz"

20 Temmuz 2016 16:37

Sosyal medya, WikiLeaks'in 2010 yılından başlayarak darbe girişiminden bir hafta öncesine kadar süren AKP içi e-postaları yayınlamasını konuşuyor. 

WikiLeaks hakkında Twitter'da yapılan paylaşımlar şöyle: 

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