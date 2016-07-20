15 Temmuz Darbe Girişimi
WikiLeaks'in yayınladığı yazışmalar hakkında sosyal medyada kim, ne konuşuyor?
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Sosyal medya, WikiLeaks'in 2010 yılından başlayarak darbe girişiminden bir hafta öncesine kadar süren AKP içi e-postaları yayınlamasını konuşuyor.
WikiLeaks hakkında Twitter'da yapılan paylaşımlar şöyle:
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