Wikileaks'in sanal askerleri artıyor

T24- Faaliyetlerini engellemek için WikiLeaks'i baskı altında tutmaya çalışan devlet kurumları ve firmalara karşı kurulan 'siber-ordu'ya katılım hızla artıyor.

ABD’ye ait gizli diplomatik belgeleri açıklamaya başkayan WikiLeaks’e yönelik devlet ve firma saldırılarına karşı oluşan siber-savunma ve misilleme grupları ‘ordu’ya dönüşüyor. Bunun son kanıtı, siber saldırılara katılmak isteyenler için dağıtılan LOIC isimli ‘botnet iştirak’ yazılımını birkaç saatte 31 bin kişi indirmesi.

Katılımın büyük hızla arttığı Anonymous ordusu, ilk saldırıyı Amazon.com’a yapacaklarını duyurdu. Katılımın inanılmaz hızla arttığı ve yazılımı indirenlerin bir kaç günde 200 bini bulabileceği iddia ediliyor.

Önceden birbiriyle organik bağı olmayan demokrasi ve ifade özgürlüğü yanlısı hackerların kurduğu Anonymous isimli grup, düşünce özgürlüğü ve demokrasi talebiyle bir manifesto yayınladı ve baskıcı odaklara siber saldırı için herkesin kullanabileceği sözkonusu yazılımı internete yükledi.

WikiLeaks’i zor durumda bırakmaya çalışan kurumlara siber-saldırı için kurulan ‘botnet’e gönüllü dahil olmayı sağlayan yazılım, saldırı sırasında açık ve internete bağlı olan bilgisayarları birer nefer gibi hedef siteye saldırıda kullanıyor.